Ana Paula Vázquez y Dafne Quintero afinan puntería para la Final de Copa del Mundo en Saltillo

Con la mira puesta en subir al podio y respaldadas por la afición mexicana, las arqueras coahuilenses Ana Paula Vázquez y Dafne Quintero realizaron una sesión de práctica y reconocimiento del escenario donde este fin de semana disputarán la Gran Final de la Hyundai Archery World Cup 2026, en pleno corazón de Saltillo.

Las seleccionadas nacionales tuvieron oportunidad de familiarizarse con las condiciones de la explanada de la Plaza de Armas, escenario que este sábado 12 y domingo 13 de septiembre reunirá a 32 de los mejores exponentes del tiro con arco provenientes de 17 países. En la práctica también estuvieron las mexicanas Alejandra Valencia y Andrea Becerra.

Originaria de Ramos Arizpe, Ana Paula Vázquez se mostró entusiasmada por competir ante el público de su tierra y lanzó una invitación para acompañarla durante su participación. “Ahí nos vemos el domingo a las dos de la tarde”, expresó la arquera coahuilense previo al inicio de las competencias.

Vázquez tendrá como rival en el arco recurvo femenil a la checa Marie Horackova. Aunque ambas han participado en numerosas competencias internacionales, esta será la primera ocasión en que se enfrenten directamente. La mexicana llega a la final después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mientras que Horackova obtuvo su clasificación tras ganar la etapa de Madrid.

Por su parte, la monclovense Dafne Quintero también llamó a la afición a respaldar a la delegación nacional en una de las competencias más importantes del calendario internacional. “El domingo lo daremos todo. Nos vemos, apoyen a México”, manifestó la arquera, quien buscará aprovechar la condición de local para avanzar en el certamen.

Quintero enfrentará a la representante de Turquía, Hazal Burun, en la modalidad de arco compuesto. La coahuilense forma parte de una delegación mexicana que tendrá una presencia destacada en Saltillo, no solamente por competir en territorio nacional, sino porque México contará con siete atletas, la representación más numerosa entre los 17 países participantes.

La Gran Final contempla competencias en arco recurvo y compuesto, tanto en la rama femenil como varonil. La instalación del escenario en la Plaza de Armas permitirá que el público pueda presenciar el desempeño de algunos de los mejores arqueros del mundo en un espacio rodeado por edificios emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo.

Con el reconocimiento del campo realizado y las últimas prácticas cumplidas, Ana Paula Vázquez y Dafne Quintero se preparan para encarar sus respectivos duelos este domingo 13 de septiembre, llevando además una motivación especial: competir en Coahuila y buscar los máximos honores ante su propia gente. (EDUARDO SERNA)