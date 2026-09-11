Prevención entre jóvenes permea positivamente en seguridad de Coahuila: Fiscal

Federico Fernández destacó la coordinación de la Fiscalía General del Estado con instituciones educativas para detectar factores de riesgo y fortalecer las acciones preventivas entre los jóvenes.

La estrategia de prevención y proximidad que mantienen las corporaciones de seguridad con estudiantes ha contribuido de manera positiva a las condiciones de seguridad que prevalecen en Coahuila, afirmó el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Al recordar que Coahuila se ubica como la entidad más segura de México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destacó la importancia de mantener un acercamiento permanente con las nuevas generaciones.

Fernández Montañez explicó que existe una estrecha coordinación con la Secretaría de Educación y las universidades, mediante acciones que permiten a las autoridades conocer de primera mano el ambiente que prevalece en los planteles educativos y detectar oportunamente posibles factores de riesgo.

«Hay una coordinación muy grande con la Secretaría de Educación, con las universidades, hemos estado en alrededor de 30 a 40 planteles; hacemos grupos y nos permite a nosotros ir midiendo cuál es el ambiente en cada plantel educativo. Las autoridades hacemos todo para prevenir, damos la información pero también hay una corresponsabilidad con los jóvenes para tomar decisiones que los ayuden a cuidar su vida y su entorno», señaló.

Agregó que, hasta el momento, no se ha identificado un punto rojo que represente una situación alarmante dentro de los planteles visitados, debido en buena medida a la coordinación que mantienen las autoridades con directivos y docentes, quienes alertan cuando detectan alguna situación irregular.

«No tenemos, afortunadamente, un punto rojo alarmante, hay mucha coordinación con las autoridades que nos van diciendo cuando ven algo irregular y con las entrevistas que se hacen con los maestros; todo esto es un tema de prevención, ya con los alumnos nos damos cuenta cuál es el estilo de vida y cómo podemos ayudarles», puntualizó.

Fernández Montañez sostuvo que este trabajo de proximidad forma parte de una estrategia preventiva que busca involucrar a los jóvenes en el cuidado de su propia seguridad y entorno, al considerar que la participación de estudiantes, maestros, instituciones educativas y autoridades es fundamental para mantener las condiciones de tranquilidad que distinguen a Coahuila. (OMAR SOTO)