IP y Gobierno de Coahuila impulsan proyectos con ISN

Este mecanismo permite trabajar en equipo con las y los empresarios para definir, supervisar y ejecutar proyectos que atienden las necesidades prioritarias de cada región

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso que administra el 80 por ciento de la tercera parte de los ingresos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), donde se presentó el informe y seguimiento a los proyectos autorizados para el ejercicio 2026.

Ante representantes del sector empresarial de las cinco regiones de Coahuila y funcionarios del Gobierno Estatal, el mandatario estatal destacó que este mecanismo permite trabajar en equipo con las y los empresarios para definir, supervisar y ejecutar proyectos que atienden las necesidades prioritarias de cada región.

Resaltó que en Coahuila sabemos hacer equipo y que la participación de las y los empresarios en este comité es fundamental para que los recursos se ejerzan con responsabilidad, transparencia y pensando siempre en generar mejores condiciones para nuestra gente y para quienes invierten en nuestro Estado.

En cuanto al ejercicio 2026, se dio a conocer que existe un presupuesto autorizado de cientos de millones de pesos, y el gobernador resaltó que los recursos se traducen en obras y programas de impacto directo para las familias, entre ellos infraestructura carretera y vial, movilidad, seguridad, infraestructura deportiva, salud, prevención de incendios forestales y proyectos de desarrollo regional.

Entre las acciones con mayor avance destacan la tercera etapa de ampliación y modernización de la carretera a Derramadero, con una inversión con un 85 por ciento de avance físico; la prolongación del bulevar Las Torres, con 90 por ciento de avance; la segunda etapa del Sistema Vial Abastos- Independencia, en La Laguna, con 85 por ciento; y la tercera etapa del bulevar La Joya-La Partida, con 90 por ciento de avance.

En materia de movilidad, se destacó también el programa Aquí Vamos Gratis, que ha permitido superar los 6.25 millones de traslados, incorporar 35 nuevas unidades durante 2026 y beneficiar a más de 110 mil usuarios activos.

En seguridad, se reportó la adquisición de vehículos equipados como patrullas para las corporaciones estatales, así como avances en arcos de seguridad carreteros, infraestructura de videovigilancia y proyectos de fibra óptica para fortalecer las capacidades de las instituciones.

Asimismo, el mandatario, destacó la inversión en Salud Popular, programa que registra un 85 por ciento de abasto de medicamentos, más de 36 mil tarjetas de salud y más de 285 mil consultas realizadas en centros de salud y hospitales generales.

En materia de prevención y protección ambiental, el Programa de Prevención de Incendios Forestales destina recursos para fortalecer las capacidades de respuesta, equipamiento y personal especializado.

Jiménez Salinas, subrayó que la participación empresarial en el Comité Técnico constituye un elemento fundamental para garantizar que los recursos provenientes del ISN se conviertan en obras y acciones que generen competitividad, seguridad, movilidad y bienestar.

“Lo importante es que los recursos se traduzcan en resultados. Aquí estamos trabajando de la mano gobierno e iniciativa privada, escuchando a las regiones y tomando decisiones con responsabilidad para seguir construyendo un Coahuila fuerte y competitivo”, expresó.

El Comité Técnico aprobó por unanimidad el informe de los ingresos al 31 de agosto de 2026 y dio seguimiento a los avances físicos y financieros de los proyectos autorizados para este ejercicio.

El gobernador Manolo Jiménez reiteró que esta coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad permite fortalecer las finanzas, impulsar inversiones estratégicas y mantener el rumbo de Coahuila hacia un mayor desarrollo económico y una mejor calidad de vida para las familias de sus 38 municipios. (El Heraldo de Saltillo)