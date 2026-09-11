Llevarán obra de teatro “Nuestra Señora de las Nubes” al Teatro Garnica en Saltillo

La puesta en escena de Arístides Vargas ofrecerá cinco funciones en septiembre y promoverá donativos para apoyar a la Casa del Migrante.

La obra “Nuestra Señora de las Nubes”, del dramaturgo Arístides Vargas, llegará al Teatro Garnica de Saltillo con cinco funciones durante septiembre de este 2026, en una temporada que combinará teatro, memoria y solidaridad.

Bajo la dirección de Chicha de la Peña y con la participación de Cecilia Vázquez y Raúl Bustos, la puesta en escena narra los encuentros entre Óscar y Bruna, dos exiliados que recuerdan episodios de sus vidas en un pueblo llamado “Nuestra Señora de las Nubes”.

La historia aborda temas como el desarraigo, la memoria y la identidad, mediante una propuesta que combina nostalgia, humor y poesía, en una experiencia íntima para el público.

Las funciones se realizarán los días 11, 13, 18, 19 y 20 de septiembre; viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. El boleto general tiene un costo de 150 pesos, mientras que en preventa y reservación será de 100 pesos.

El Teatro Garnica se ubica en Andrés Saucedo 1059, colonia Topochico, entre Abasolo y bulevar Valdés Sánchez. Las reservaciones pueden realizarse vía WhatsApp al 844 655 3823 o mediante mensaje privado en las redes sociales de Teatro Flor del Aire.

Como parte de la temporada, se instalará un centro de acopio para reunir donativos destinados a la Casa del Migrante de Saltillo, principalmente alimentos no perecederos como arroz, frijol, aceite, enlatados, azúcar y café, además de artículos de higiene personal. También se venderán souvenirs y lo recaudado será donado a esta institución.

“Es una obra que se ha representado en muchos lugares de latinoamérica y ya es prácticamente un clásico del teatro latinoamericano; hay humor, hay farsa, hay sátira, sarcasmo e ironía y vamos a estarnos presentando en el Teatro Garnica”, resaltó Chicha de la Peña. (OMAR SOTO)