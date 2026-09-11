Creará NL con pase turístico un problema más grande del que pueda resolver, asegura líder de CANIRAC Saltillo

El presidente de la CANIRAC Saltillo, Isidoro García Reyes, advirtió que con la próxima entrada en vigor del llamado “pase turístico”, implementado por las autoridades del vecino estado de Nuevo León, esa entidad más que poner orden estará creando una problemática que causará un grave impacto en la parte social y económica, mismo que a la larga será más grande del que pueda resolver.

Indicó que en caso de que no se dé marcha atrás a esa medida, restauranteros tanto de Saltillo como de Nuevo León buscarán un acercamiento con las secretarías de turismo de ambos estados para exponer a detalle la magnitud de las pérdidas económicas que podría enfrentar ese sector en ambos estados.

Agregó que este pase turístico representa un obstáculo para la cadena de suministro, toda vez que hay insumos que requiere esa industria aquí en Coahuila y que llegan primero a Nuevo León, además de afectarse también la relación comercial y la operación de franquicias que tienen presencia en ambos estados.

“Es un tema importante que mencionar, yo creo que Nuevo León y Coahuila son estados hermanos que tenemos una gran comunicación para proveeduría, entidades que tenemos comunicación diaria y creo que hay muchas cosas que tiene que reflexionar el estado de Nuevo León en cómo hacerlo, creo que se van a dar cuenta del impacto, hay mucha gente del sector restaurantero que también todos los días va de aquí a allá todos los días, no creo que esta medida sea la más conveniente ni que sean las formas tampoco”, señaló.

Aseguró que no se requiere ser experto en la ley para saber que esta medida es anticonstitucional a todas luces al bloquear el derecho de libre paso que está garantizado para todos los mexicanos.

“Yo creo que cuando lo analicen a fondo se darán cuenta de que van a crear una problemática más grande de la que puedan resolver. Lo hemos platicado allá con la presidenta de aquel sector y creo que es importante que si en un momento dado se activa esta situación busquemos un acercamiento con la secretarías de turismo, que expongamos los casos en que nos podamos ver afectados, que expongamos la magnitud de lo que podemos enfrentar en la parte económica y definitivamente creo que eso va a pesar mucho”, puntualizó el directivo. (ÁNGEL AGUILAR)