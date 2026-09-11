viernes, septiembre 11, 2026
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¿Quieres saber cómo salvar vidas en caso necesario? Impartirá Cruz Roja Saltillo capacitación para primeros respondientes

Por
Ángel Aguilar
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Será este 26 de septiembre

La delegación Saltillo de la Cruz Roja informó que el próximo sábado 26 de septiembre, se llevará a cabo en esa institución la capacitación para primeros respondientes, la cual es apta para el público en general y se imparte con el objetivo de ofrecer a los participantes los conocimientos necesarios para que sean capaces de actuar en caso de presentarse algún accidente o emergencia y logren incluso salvar vidas.

En la convocatoria se informó que los únicos requisitos para tomar parte en este curso, son tener una edad mínima de 16 años y pagar la cuota de recuperación de 800 pesos.

También se dio a conocer que la capacitación se impartirá en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y los asistentes tendrán la oportunidad de aprender sobre las técnicas para soporte vital básico (RCP), e intervenir en casos de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras, fracturas, emergencias por frío o calor, intoxicaciones, movilización y transporte de lesionados y activación del servicio médico de urgencias.

Cabe mencionar que se entregará diploma de participación a todos los inscritos y los interesados en participar podrán efectuar su registro a través del WhatsApp 844 342 16 72.

De acuerdo con la humanitaria institución, este curso ha sido de gran utilidad para muchos y muchos saltillenses, toda vez que les permite aprender las técnicas básicas de atención y los procedimientos para actuar mientras llegan los servicios médicos, ya que en un caso de emergencia los primeros minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es de suma importancia aprender a actuar correctamente en estos casos. (ÁNGEL AGUILAR)

 

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