¿Quieres saber cómo salvar vidas en caso necesario? Impartirá Cruz Roja Saltillo capacitación para primeros respondientes

Será este 26 de septiembre

La delegación Saltillo de la Cruz Roja informó que el próximo sábado 26 de septiembre, se llevará a cabo en esa institución la capacitación para primeros respondientes, la cual es apta para el público en general y se imparte con el objetivo de ofrecer a los participantes los conocimientos necesarios para que sean capaces de actuar en caso de presentarse algún accidente o emergencia y logren incluso salvar vidas.

En la convocatoria se informó que los únicos requisitos para tomar parte en este curso, son tener una edad mínima de 16 años y pagar la cuota de recuperación de 800 pesos.

También se dio a conocer que la capacitación se impartirá en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y los asistentes tendrán la oportunidad de aprender sobre las técnicas para soporte vital básico (RCP), e intervenir en casos de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras, fracturas, emergencias por frío o calor, intoxicaciones, movilización y transporte de lesionados y activación del servicio médico de urgencias.

Cabe mencionar que se entregará diploma de participación a todos los inscritos y los interesados en participar podrán efectuar su registro a través del WhatsApp 844 342 16 72.

De acuerdo con la humanitaria institución, este curso ha sido de gran utilidad para muchos y muchos saltillenses, toda vez que les permite aprender las técnicas básicas de atención y los procedimientos para actuar mientras llegan los servicios médicos, ya que en un caso de emergencia los primeros minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es de suma importancia aprender a actuar correctamente en estos casos. (ÁNGEL AGUILAR)