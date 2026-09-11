Inician en casa de los Lobos de la UA de C la temporada de futbol americano ONEFA 2026

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila recibieron a los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora ITSON, en el primer juego de fútbol americano en casa de la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano ONEFA 2026.

En el Estadio “Jorge Castro Medina” de la Unidad Deportiva Universitaria, en representación del gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, estuvo presente el coordinador general del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, quien acompañó al rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez a la ceremonia inaugural.

También asistieron la secretaria técnica de la Comisión del Deporte de la ANUIES, Georgina Contreras; el director del Departamento de Futbol Americano, Frank González; el head coach de los Lobos, Daniel Carrete; el presidente del Patronato de Lobos, Juan Ricardo Luna; la presidenta de AFAIS, Elizabeth García, y el head coach de los Potros del ITSON, Jorge Aguilar, el coordinador general de Deportes de la UA de C, Robertony García Perea, funcionariado, estudiantes, familiares y aficionados.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez agradeció la presencia de la comunidad universitaria, familiares, aficionados y autoridades, además de dar la bienvenida al equipo del ITSON y a su cuerpo técnico.

Refrendó el respaldo permanente de la Universidad Autónoma de Coahuila al deporte y a sus atletas universitarios, y se unió a la afición a disfrutar del encuentro deportivo.

Posteriormente, el coordinador general del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, realizó la patada inaugural, con la que quedó formalmente inaugurada la temporada en casa de los Lobos UA de C.

Como parte de las actividades preparadas para la afición, durante el medio tiempo se llevó a cabo una carrera de 11 botargas representativas de distintas facultades y dependencias universitarias, entre ellas Matemáticas, Ciencias Químicas, Mercadotecnia, Odontología, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Educación y Sistemas, además de las de la Coordinación de Unidad Sureste.

En esta actividad también participaron las porristas de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, quienes contribuyeron al ambiente de celebración y convivencia que acompañó el inicio de la temporada.

Como parte de los actos conmemorativos, previamente las autoridades y ex jugadores realizaron la develación de una placa en reconocimiento al equipo Vaqueros de la UAC de 1976, que obtuvo el primer Campeonato Nacional de la categoría Intermedia de la Asociación Nacional de Futbol Americano (AMFA), representando además el primer campeonato nacional para la Universidad Autónoma de Coahuila en esta categoría.

La placa rinde homenaje a los integrantes de aquel histórico conjunto universitario y reconoce la trayectoria que ha construido el futbol americano de la UA de C a lo largo de las décadas, como parte de la historia y tradición deportiva de la institución. (El Heraldo de Saltillo)