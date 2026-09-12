Esto debes saber del Clásico Regio

Monterrey.- El Clásico Regio 143 tendrá de todo: pasión, caras nuevas y mucha necesidad tanto de Rayados como de Tigres de sumar de a tres puntos.

El Clásico Regio 143 tendrá de todo: pasión, caras nuevas y mucha necesidad tanto de Rayados como de Tigres de sumar de a tres puntos.

La Ficha

Jornada 8 / Apertura 2026

Rayados vs. Tigres

Estadio Monterrey

19:10 horas

Árbitro: Ismael Rosario López Peñuelas

TV: Canales 4, 5 y 8 / TUDN / ViX+

Así jugarían

Almeyda de estreno

El argentino Matías Almeyda dirigirá su primer Clásico Regio. Es un hombre de Clásicos tanto como jugador y entrenador y en la Liga MX ya dirigió en el Clásico Nacional y el Clásico Tapatío.

El regreso de ‘Vuce’

En el banquillo de Tigres Víctor Manuel Vucetich dirigirá su Clásico Regio 25. Suma 18 con Rayados y 6 con los felinos.

Los números de Vucetich en Clásicos:

10 Triunfos

8 Empates

6 Derrotas

Muchas caras nuevas

Ambos equipos tienen muchas caras nuevas para esta edición 143 del Clásico Regio.

Tigres

Alan Franco

Mauro Lainez

Guillermo Martínez

Emiliano Gómez

Ricardo Monreal

Rayados

Hugo Cuypers

Diego Rossi

Orbelín Pineda

Ya no está el ‘rey del gol’

El gran ausente por primera vez en 11 años es el francés André-Pierre Gignac . Él es el máximo anotador en la historia de estos duelos fraternales con 15 dianas.

Duelo vital

Los Tigres, que no han podido ganar de visitante en lo que va del torneo, llegaron a esta Jornada 8 en el puesto 15 de la tabla general, mientras que los Rayados en el escalafón 11, aunque con un juego menos.

A enfocarse en la pura Liga

Después de perder la Final de la Leagues Cup 2026 ante Toluca, en la que de todos modos cumplieron su objetivo de lograr su boleto a la Concachampions 2027, ahora los Rayados se enfocan en retomar el paseo en la Liga MX.

Andrada está de vuelta

El Clásico Regio 143 marcará el regreso de Esteban Andrada con Rayados en el Estadio Monterrey, siendo titular. Su última actuación en este inmueble fue el 7 de mayo del 2025 en la ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 ante el Toluca.

Así llegan

Rayados / Tigres

3 Triunfos 1

0 Empates 3

3 Derrotas 3

9 Puntos 6

11 Posición 15

13 Goles a favor 9

10 Goles en contra 11

El Clásico en Cifras

143 NÚMERO de la edición del Clásico Regio.

51 CLÁSICOS ha ganado Tigres por 47 de Monterrey.

0 de 5 DUELOS ha perdido Almeyda con Vucetich (3G-2E).

371 MINUTOS suma Vucetich sin anotarle a Almeyda.

9 TRIUNFOS y 9 derrotas tiene Matías Almeyda en 23 Clásicos en México.

63 TÉCNICOS en el Clásico Regio con el debutante Matías Almeyda.

3 de 6 CLÁSICOS ganó Víctor Vucetich en sus 2 etapas con Tigres.

0 de 3 JUEGOS ha perdido Víctor Vucetich con Tigres (2E-1G).

30 AÑOS suma Vucetich sin perder un Clásico con Tigres; desde 1996.

80 EDICIONES después, Vucetich a Tigres en un Clásico; desde 2000.

3 CLÁSICOS seguidos sin gastarse los 10 cambios.

3 DERBIS hila Tigres realizando sólo 4 cambios; guardándose uno.

3 CLÁSICOS en fila de Tigres sin perder con Monterrey (2G-1E).

135 MINUTOS suma Monterrey sin anotarle a Tigres.

295 MINUTOS suma Monterrey en el Clásico sin gol que no sea penal.

10 PARTIDOS seguidos tiene Tigres anotándole al Monterrey.

14 CLÁSICOS seguidos registrándose al menos un gol.

38 DERBIS después ya Tigres no tiene a André-pierre Gignac.

35 GOLES ha recibido Nahuel Guzmán en 36 partidos en el Clásico.

11 CEROS ha colgado Guzmán en el Clásico.

15 de 36 CLÁSICOS ha ganado Nahuel Guzmán.

11 de 28 CLÁSICOS

ha perdido Stefan Medina.

5 de 12 PARTIDOS ha perdido Matías Almeyda con Monterrey.

4 VISITAS al Estadio Monterrey tiene Tigres sin ganar (3P-1E).

1 TRIUNFO tiene Tigres en los últimos 7 partidos en el «Gigante de Acero».

6 VICTORIAS tienen Rayados y Tigres en 18 Clásicos en el Estadio Monterrey.

4 JUGADORES de Tigres disputarán su primer Clásico: Alan Franco, Henrique Simeone, Mauro Lainez y Ricardo Monreal.

3 JUGADORES de Rayados disputarán su primer Clásico: Diego Rossi, Hugo Cuypers y Orbelín Pineda.

3 de 3 JUEGOS contra Tigres, Diego Rossi ha marcado gol.

4 ASISTENCIAS tienen a Juan Brunetta como líder pasador.

13 GOLES ha marcado Monterrey; mejor ofensiva.

7 de 13 GOLES de Rayados ha colaborado Lucas Ocampos.

7 de 9 ANOTACIONES de Tigres ha colaborado Juan Brunetta.

2 VISITAS a Rayados hila Juan Brunetta con gol y/o asistencia.

5 GOLES ha producido Juan Brunetta en el Clásico Regio.

8 PARTIDOS hila Tigres sin ganar como visitante (4P-4E).

1 TRIUNFO tiene Tigres en los últimos 16 partidos como visitante.

159 MINUTOS suma Tigres sin anotar como visitante.

1 GOL ha marcado Tigres en los últimos 354 minutos como visitante.

1 PENAL rechazó Nahuel Guzmán en la Fecha 7.

17 TIROS registró Tigres en la Fecha 7.

112 MINUTOS suma Monterrey sin anotar gol.

2 JUEGOS hila Hugo Cuypers anotando como local.

9 PARTIDOS seguidos tiene Monterrey recibiendo gol.

3 JUEGOS arrastra Monterrey sin ganar (2P-1E).

1 GOL ha recibido Tigres en los últimos 279 minutos.

1 TRIUNFO tiene Tigres en los últimos 12 partidos y con 3 técnicos. (AGENCIA REFORMA)