Podemos tener una gran relación con México, dice Trump

Ciudad de México.- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos tendrá una gran relación con México y Canadá, luego de ser cuestionado sobre el futuro del T-MEC.
Durante una conferencia de prensa en Irlanda, junto al Primer Ministro de ese país, Micheál Martin, apuntó que Canadá ha «estafado» a Estados Unidos durante 50 años y que no necesita sus productos.
«Podemos tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una gran relación con Canadá, pero Estados Unidos ha sido estafado por 50 años por Canadá, no necesitamos sus productos y ellos necesitan los nuestros. Hacen casi todos sus negocios con nosotros, y nosotros hacemos muy poco con ellos», dijo.
«Hacemos muy poco con ellos, pero han tomado ventaja de nuestros agricultores. Así que Canadá quiere hacer un acuerdo con nosotros. Igual que Irán quiere hacer un acuerdo con nosotros. No creo que estén listos. Pero Canadá quiere hacer un acuerdo», agregó. (AGENCIA REFORMA)