Logra México plata y bronce en la primera jornada de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai realizada en Saltillo 

Este sábado, México tuvo una destacada participación en la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai realizada en la ciudad de Saltillo, al obtener la arquera monclovense Dafne Quintero la medalla de plata en la competencia de arco compuesto femenil, en tanto que su compatriota originario de Aguascalientes, Rodrigo González de Alba obtuvo la medalla de bronce en la categoría varonil de esa misma especialidad.

En medio de un inigualable ambiente, las y los saltillenses que se dieron cita en este evento, siguieron a detalle y con gran interés los diferentes encuentros de esta competencia internacional, que reúne a los 32 mejores arqueros del mundo en los compuestos tanto varonil como femenil, provenientes de 17 países.

Cabe mencionar que el austriaco Nico Weiner obtuvo la medalla de oro en la final de la especialidad de arco compuesto varonil tras vencer en la final con un puntaje de 148 a 147 al danés Mathias Fullerton, quien se alzó con la plata, en tanto que Rodrigo González obtuvo la medalla de bronce al superar al colombiano Pablo Gómez Zuluaga.

Por otra parte, la estadounidense Alexis Ruiz obtuvo la medalla de oro en la competencia femenil, tras vencer luego de un parejo encuentro a la coahuilense Dafne Quintero, a quien superó al obtener un puntaje de 145 contra 144, mientras que la colombiana Sara López obtuvo la medalla de bronce al vencer en el partido por el tercer lugar a la británica Ella Gibson.

Las acciones de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai continuarán este domingo con los encuentros en la especialidad de recurvo, en la que tomarán parte los también coahuilenses Matías Grande en la rama varonil, mismo que sostendrá su primer encuentro a las 10:00 de la mañana y Ana Paula Vázquez en la femenil, quien hará lo propio a partir de las 2:00 de la tarde. (ÁNGEL AGUILAR)