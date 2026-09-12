Noche de música mexicana; serenata en la Alameda Zaragoza

Tardeada de sones y tradición en plaza La Madrid

En el marco de los festejos del mes patrio, el Instituto Municipal de Cultura ofreció una velada de música mexicana, con la participación del Mariachi Sol de América y las voces de la Compañía de Ópera de Saltillo.

La Alameda Zaragoza fue escenario de esta presentación que reunió a familias de la capital para disfrutar de las actividades que, con motivo de las celebraciones patrias, ofrece en distintos sectores de la ciudad el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

Con música que enaltece las tradiciones mexicanas, las voces de la Compañía de Ópera de Saltillo se unieron a las notas del Mariachi Sol de América en el espectáculo Del Amor y Otros Pesares, como parte de la celebración previa al 16 de septiembre.

Dentro de la misma cartelera de actividades culturales, se realizó una tardeada con la participación de la Compañía Folklórica de Saltillo, Ixtle-Coahuila, que presentó Entre Sones, Listones y Tradiciones ante familias de la colonia La Madrid, en la plaza de ese sector.

Durante septiembre, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, llevará actividades alusivas a las fiestas patrias a diferentes sectores de la ciudad.

Del Amor y Otros Pesares y Entre Sones, Listones y Tradiciones forman parte de esta jornada cultural que busca celebrar el amor por México y fortalecer nuestra identidad a través de la música y la danza. (El Heraldo de Saltillo)