Alcalde Javier Díaz lleva limpieza exhaustiva a los arroyos Del 4 y Tetillas

Mantiene Alcalde intensa jornada de atención en espacios públicos de Saltillo

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas de “Aquí Andamos” realizaron trabajos de limpieza profunda en diversos arroyos y afluentes naturales de Saltillo, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene y seguridad para las y los saltillenses.

Las cuadrillas municipales realizaron una limpieza exhaustiva del puente peatonal que atraviesa el afluente del Arroyo Del 4, así como de sus distintas áreas, sobre Prolongación Otilio González, el bulevar Morelos y la Calle 11.

De manera paralela y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizaron acciones de limpieza, retiro de basura y deshierbe en las distintas áreas del Arroyo Tetillas, comprendidas entre las calles Veinte, Primera y Otilio González, dentro del fraccionamiento La Herradura.

Además, se trabajó en la limpieza integral y deshierbe de las áreas aledañas al puente peatonal que atraviesa el afluente del Arroyo del 4, a la altura de las calles 36 y Avenida Central, en la colonia Vistahermosa, al oriente de la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González afirmó que su administración busca ofrecer espacios públicos más limpios y seguros, además de señalar que estas acciones son un reflejo del trabajo coordinado que realiza el Ayuntamiento en beneficio de las familias saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)