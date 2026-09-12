Brindan informe de acciones a favor de la niñez saltillense

Javier y Luly encabezan sesión ordinaria del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la sesión ordinaria del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños de Saltillo, en la que se brindó un informe de las acciones realizadas a favor de la niñez durante el primer semestre de 2026.

Javier Díaz reconoció a Luly López Naranjo y a su equipo del DIF Saltillo, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas, por su compromiso permanente con la niñez saltillense a través de programas que promueven su bienestar e impulsan su sano desarrollo.

“En Saltillo tenemos claro que la protección de nuestra infancia es una prioridad. Escuchar sus voces, conocer lo que piensan y tomar en cuenta sus propuestas también es una forma de gobernar”, refirió el Edil.

Agregó que el objetivo es que niños y niñas de Saltillo crezcan seguros, protegidos y con más oportunidades; señaló que en esto es clave el trabajo coordinado entre gobierno, instituciones, escuelas, sociedad civil y familias.

A la sesión asistieron quienes integran el Cabildo Infantil 2026 y el alcalde infantil, Gael Emiliano Agundis Rodríguez, platicó acerca de la participación que tuvieron en el Programa de SIPINNA Digital.

“Gracias a todos los presentes por seguir impulsando acciones que garanticen una infancia sana, feliz y segura; con oportunidades para desarrollar plenamente nuestras capacidades y alcanzar nuestros sueños”, señaló el alcalde del Cabildo Infantil.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, compartió que en esta administración municipal el bienestar de la niñez saltillense es muy importante, por lo que seguirán implementando acciones con ese propósito.

“Queremos que sepan que su opinión y lo que ustedes piensan es muy importante para nosotros, aquí siempre serán escuchados y tomamos en cuenta sus propuestas, como las que hicieron en el Cabildo Infantil 2026”, señaló López Naranjo.

Como parte de las acciones que se compartieron en el informe se destacó que durante este primer semestre del año se llevó a cabo justamente el Cabildo Infantil 2026, en el que se recibieron 8 mil 166 propuestas de estudiantes de tercero a sexto de primaria.

Además, de manera permanente se llevan a cabo conferencias, talleres y activaciones de concientización encaminados a una mejor crianza de las infancias, seguridad, sexualidad, derechos humanos, entre otros temas.

Además, se han entregado aparatos ortopédicos, cinco implantes cocleares; se brindan terapias en el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” y se realizan brigadas de salud, por mencionar algunas acciones.

Se dio a conocer que en las acciones que se han realizado intervienen diferentes dependencias del Gobierno Municipal, como Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Salud, Desarrollo Social, Unidad de Integración Familiar, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de Cultura, Dirección de Turismo, Unidad Administrativa de Educación, entre otras.

La procuradora para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno, destacó el trabajo que en este sentido han realizado el alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo en el DIF Saltillo.

“Es muy importante el compromiso que tienen con las y los niños de Saltillo y que no solo se queda en escucharlos, sino que se les está dando seguimiento a sus propuestas”, afirmó la titular de la Pronnif.

En la sesión también estuvieron presentes quienes integran el Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños de Saltillo, así como padres y madres de los miembros del Cabildo Infantil 2026. (El Heraldo de Saltillo)