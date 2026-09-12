Torreón blinda sus Fiestas Patrias con operativo de mil 200 elementos: MARS





Tres anillos de seguridad, vigilancia vial y coordinación especial para el Grito, concierto y desfile

Torreón.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó esta mañana sobre las acciones que se tienen programadas con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que asistirán a la ceremonia del Grito de Independencia en Plaza Mayor, así como para el concierto de Alfredo Olivas y el Desfile del 16 de septiembre.

El presidente municipal informó que serán alrededor de mil 200 elementos los que participarán en el operativo coordinado con el Mando Especial de La Laguna. El dispositivo de seguridad contempla la distribución de efectivos ubicados de manera estratégica, así como el patrullaje para la vigilancia de todo el perímetro de Plaza Mayor.

“Serán tres anillos de seguridad y se tienen previstas diferentes acciones para garantizar a las familias una fiesta popular que puedan disfrutar con tranquilidad. Se contempla la seguridad desde la instalación del escenario donde estará Alfredo Olivas que es de gran magnitud, así como las medidas de protección civil para el uso de pirotecnia y la revisión de otras dependencias involucradas en lo relacionado a vendedores ambulantes”, detalló el edil.

Asimismo, indicó que se desplegará un operativo de seguridad vial tanto para el 15 de septiembre como para el Desfile del 216 Aniversario de la Independencia de México.

El desfile iniciará por la calle Ramón Corona y Morelos y continuará su recorrido por la avenida Allende hasta la calle Valdez Carrillo, para seguir hacia la avenida Juárez y terminar en la calle Rodríguez.

Lo anterior fue dado a conocer al término de la reunión de seguridad correspondiente a la semana 36, en la cual el presidente municipal destacó el resultado de la encuesta de percepción del INEGI, que coloca a Coahuila como el estado más seguro del país. El edil reconoció la labor y el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez y dijo que su gobierno se suma a las estrategias del Estado con acciones que contemplan tanto el equipamiento de la Policía, como el mejorar las condiciones de los elementos para el desempeño de su labor.

De igual forma, Riquelme Solís dijo que en la reunión también se revisó la incidencia delictiva y las acciones de atención para otros eventos programados para los próximos días en la ciudad, como el partido de futbol del Santos este domingo, y el seguimiento a la vigilancia policial y de tránsito para resguardar la seguridad de los asistentes a la Feria de Torreón, en donde se espera un mayor incremento de visitas.

El alcalde mencionó además el avance en los operativos permanentes como el de retiro de vehículos chatarra, el reforzamiento de revisiones en empresas de paquetería con los binomios caninos, y las acciones en materia de salud pública en las que informó sobre las brigadas permanentes que se desarrollarán cada 15 días en diferentes sectores de Torreón, para atender de manera preventiva la presencia de garrapatas y dengue, esto en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria. (El Heraldo de Saltillo)