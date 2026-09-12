Refuerza EMAS mantenimiento a pozos y red de drenaje

El organismo trabaja en turnos diurnos y nocturnos para atender incidencias y fortalecer los servicios de agua y alcantarillado

La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) reforzó los trabajos de mantenimiento preventivo en pozos, así como las reparaciones de líneas de drenaje y alcantarillado en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Como parte de las acciones más recientes, cuadrillas de EMAS realizaron mantenimiento preventivo en los pozos Manantiales y San José, con el propósito de conservar en mejores condiciones la infraestructura y reducir riesgos de afectaciones en el suministro.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, explicó que de manera paralela se trabaja en la reparación de líneas de drenaje y alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad, además de mantener la supervisión y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

“Seguimos con mantenimientos preventivos en diferentes pozos y trabajando en las líneas de drenaje y alcantarillado. La intención es anticiparnos a las fallas y seguir prestando un mejor servicio a la comunidad”, indicó.

Aguirre Flores, explicó que las recientes lluvias han representado un reto adicional para el sistema de alcantarillado, debido principalmente al arrastre de tierra, arena y otros materiales hacia las coladeras, por lo que las cuadrillas mantienen labores de atención y reparación en diferentes puntos.

Señaló que, además de responder a las incidencias cotidianas, EMAS mantiene una estrategia de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica para fortalecer la operación de los pozos y procurar mayor continuidad en el servicio a las colonias.

El gerente de EMAS hizo un llamado a la ciudadanía a evitar dejar arena, escombro y otros materiales en la vía pública, especialmente durante la temporada de lluvias, ya que pueden terminar en la red de alcantarillado y provocar obstrucciones que afecten a distintos sectores. (El Heraldo de Saltillo)