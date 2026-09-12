Se consolida la gran cabalgata de Sabinas como la mejor de México: Manolo

Miles de cabalgantes disfrutaron la edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas en un ambiente de paz y unión familiar

Sabinas.- “Estamos muy contentos de estar un año más en esta Gran Cabalgata Sabinas, la mejor de México”, mencionó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al finalizar el recorrido junto a miles de jinetes que dieron vida a una nueva edición de esta tradicional cabalgata.

Al tener como punto de partida el rancho San José, como es la tradición, el extenso desfile de caballos y jinetes recorrió las principales calles de este municipio en una celebración a la cultura y tradición vaquera de Coahuila.

Manolo Jiménez mencionó que la Gran Cabalgata de Sabinas, la más grande de México, es uno de los eventos insignia de su gobierno al reunir a miles de jinetes y personas de todas las regiones de Coahuila que disfrutan del desfile, en medio de un gran ambiente.

“Estamos muy contentos de estar un año más en esta Gran Cabalgata Sabinas, la mejor de México, con un ambiente festivo entre miles de personas y familias completas, que disfrutan en paz y tranquilidad en una gran convivencia; con esta cabalgata seguimos celebrando y disfrutando nuestras tradiciones norteñas”, expresó.

Recordó que en su administración se han impulsado los grandes eventos de cada región de Coahuila; dijo que hace unas semanas se hizo en La Laguna con el Coahuila 1000; antes, con el “Running Las Vacas”, en Acuña; este fin de semana con la Cabalgata de Sabinas; y en unas semanas con el Rodeo Saltillo.

“De esa manera, además de potencializar el turismo, ayudamos en la economía”, señaló.

Destacó que este tipo de eventos se pueden seguir celebrando debido a que vivimos en el estado más seguro de todo México.

Añadió que, durante todo el recorrido, todas las corporaciones de seguridad, estatales municipales y federales estuvieron respaldando este gran evento.

“En el tema de seguridad tenemos que estar muy al pendiente, no se puede bajar la guardia ni echar campanas al vuelo; hay que trabajar todos los días, y eventos como este hay que seguirlos cuidando”, dijo.

Destacó que, por primera vez en la historia, Coahuila es número uno en seguridad, lo que se ha logrado gracias a un trabajo en equipo.

“En nuestro estado hay voluntad y determinación de entrarle el tema de seguridad, hay un gran modelo basado en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza; hay miles de millones de pesos invertidos; solamente en estos dos años y medio de gobierno hemos construido 18 cuarteles, se han comparado cientos de patrullas, miles de armas, se sigue capacitando a los elementos de las corporaciones, se han fortalecido los sueldos de quienes trabajan en el tema de seguridad y los seguiremos haciendo, porque este tema es el más importante para nosotros”, reiteró.

La Gran Cabalgata Sabinas 2026 es parte de los eventos de las Fiestas Grandes 2026, dentro de las cuales se llevarán a cabo la coronación de la reina, juzgamientos ganaderos, Becerro Gordo, Castrado, Borrego Gordo y Cuarto de Milla, entre otros.

Además de conciertos de artistas y grupos reconocidos y de gran tradición. (El Heraldo de Saltillo)