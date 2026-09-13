Revisa Comisaría que motociclistas usen casco

Difunde mensajes de prevención de accidentes de motos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó un crucero temático enfocado en la prevención de accidentes de motos y llevó a cabo revisiones para verificar que los motociclistas usen casco.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix indicó que con estas labores se busca concientizar a las y los motociclistas, así como brindarles información para reforzar sus habilidades de conducción, con el objetivo de prevenir accidentes viales.

“Por indicación del alcalde Javier Díaz González trabajamos todos los días, a través de distintas áreas de la Comisaría, en la prevención de accidentes en los que se ven involucrados motociclistas”, dijo.

Señaló que se busca fomentar una mayor cultura vial entre los motociclistas y que sepan que existen sanciones.

Durante esta semana, elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito realizaron un crucero temático en el periférico Luis Echeverría Álvarez y Emilio Arizpe de la Maza, donde emitieron mensajes preventivos y brindaron recomendaciones a motociclistas.

Por otra parte, la Subdirección de Tránsito y Vialidad instaló dos operativos al sur de Saltillo: el Operativo Radar y la revisión de motocicletas al interior de colonias.

El primero se llevó a cabo sobre el bulevar Arizpe de la Maza, con el objetivo de detectar a quienes circulaban a exceso de velocidad, mientras que con el segundo se verificó que portaran casco y contaran con placas.

Además, se entregaron trípticos informativos a los motociclistas y se les invitó a participar en el programa Rueda por tu Vida, enfocado en la capacitación teórica y práctica.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que se han asegurado más de 900 motos por no contar el conductor con la documentación respectiva. (El Heraldo de Saltillo)