Suman 37 pipas llevando agua a colonias afectadas en Saltillo

El operativo de apoyo continúa activo y la distribución de las pipas se mantiene de manera estratégica

Derivado de las afectaciones que causaron los apagones de la CFE al servicio de agua en Saltillo, se mantiene un operativo especial de apoyo mediante 37 pipas que brindan agua de manera gratuita en las colonias afectadas.

El Gobierno Municipal de Saltillo dispuso de 17 pipas rentadas, más 3 propias de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mientras que Aguas de Saltillo mantiene operando 17 pipas.

El objetivo principal es atender a los sectores que presentan mayores afectaciones mientras continúa el proceso de recuperación y regularización del suministro.

Dentro del operativo se cuenta con unidades de diferentes capacidades, incluyendo un tráiler con capacidad de hasta 50 metros cúbicos de agua, que permite reforzar el abastecimiento en los sectores que requieren un mayor volumen de apoyo.

Entre las colonias atendidas este domingo se encuentran Valle de San Antonio, Josefa Ortiz, Balcones, Saltillo 2000, Portal de Agaves, Ignacio Allende, Independencia, Rincón de Guadalupe, Puerto de la Virgen, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Colonia Obrera.

Se informó que, gracias a los trabajos realizados para la recuperación del sistema, el servicio ha comenzado a recuperarse en los sectores sur y centro de la ciudad.

Entre algunas de las colonias más representativas donde se han registrado avances se encuentran Bellavista, La Madrid, Chapultepec, 26 de Marzo y Buenos Aires.

El operativo de apoyo continúa activo y la distribución de las pipas se mantiene de manera estratégica, de acuerdo con las necesidades que se presentan en los distintos sectores.

Para solicitar apoyo mediante pipa gratuita, los usuarios pueden comunicarse al 073 o al 844 438 0199. (El Heraldo de Saltillo)