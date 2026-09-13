Prepara Ramos Arizpe operativo vial y transporte para ceremonia del Grito

Habrá ampliación de horarios en rutas del transporte público para el regreso de las familias y acciones de seguridad y Protección Civil

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe prepara un operativo especial de vialidad, transporte, seguridad y Protección Civil con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia, que se realizará en la Plaza Principal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las actividades comenzarán desde las 7:00 de la tarde, mientras que la ceremonia del Grito está programada para las 9:00 de la noche. Posteriormente se presentarán Los Dos Carnales.

“Queremos que las familias nos acompañen y disfruten esta celebración en orden y con tranquilidad. Será un evento gratuito, preparado para convivir y celebrar juntos nuestras tradiciones”, expresó.

Extienden horario el transporte público

Para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares, las rutas Mirador, Valle Poniente, Analco y Blanca Esthela ofrecerán servicio hasta aproximadamente la 1:30 de la mañana, con una tarifa de 15 pesos.

Los operadores informarán a los usuarios los sectores y colonias que cubrirá cada unidad, con el objetivo de orientar a las familias y agilizar su traslado al finalizar el evento.

Ante la asistencia estimada de alrededor de 25 mil personas, se contemplan cierres y modificaciones temporales a la circulación en calles cercanas a la Presidencia Municipal y la Plaza Principal.

La autoridad municipal recomendó anticipar los traslados, utilizar rutas alternas, evitar circular por la zona centro si no se acudirá al evento y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil exhortó a las familias a mantenerse hidratadas, ubicar las salidas y puntos de atención, cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, y acordar un punto de reunión en caso de separarse.

Asimismo, se recomienda evitar llevar envases de vidrio u objetos punzocortantes y reportar cualquier emergencia al personal de seguridad y auxilio desplegado en la zona. (El Heraldo de Saltillo)