Alista IP de Coahuila diálogo con legisladores federales para que impulsen rectificación de Los Chorros

El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, dijo que en los siguientes días ese organismo buscará establecer un diálogo con los diputados y senadores que representan al estado en el Congreso de la Unión, para que dejando de lado los colores partidistas, se unan en un mismo llamado para solicitar al Gobierno Federal la asignación de los recursos necesarios para el proyecto de rectificación del tramo “Los Chorros” de la Carretera 57.

Dijo que ante las pérdidas humanas y económicas que se registran de manera constante en ese tramo carretero ya no es posible esperar más tiempo y en ese sentido, es de fundamental importancia que el Gobierno de Coahuila y los legisladores federales realicen este llamado para que la Federación atienda de una vez por todas ese importante tema.

“Ese tipo de problemas o retos son los que van a requerir recursos, en el tema de Los Chorros nosotros ya hicimos un llamado muy enérgico contra el Gobierno Federal para que tome cartas en el asunto, no hemos revisado a detalle del Paquete Económico para 2027, si viene contemplado algún monto para eso, al parecer no, pero tenemos que ver de dónde sacamos los recursos, porque el proyecto ejecutivo ya está”, señaló el directivo.

Dijo esperar que la grave situación que representa el tramo de Los Chorros no lleve a la gente a recurrir a recurrir a la realización de manifestaciones que impliquen todavía mayores riesgos, toda vez que desgraciadamente esa es la única forma en que la autoridad hace caso a estas solicitudes.

“Nosotros queremos evitar eso a través del diálogo, ya hemos tenido mucho acercamiento con el Gobierno Federal, con el Senado y con el Congreso de la Unión para que asignen recursos a esta arteria que es la columna vertebral de todo México y en la que siguen habiendo muchas pérdidas humanas”.

“Esperemos que los diputados federales y los senadores de Coahuila se unan y no haya partidos en este tema para el que sí o sí ya se tienen que asignar esos recursos, por eso nosotros estaremos pronto hablando con los legisladores para ver la posibilidad de que se presente algún tipo de iniciativa para que Hacienda aporte de una vez los recursos para ese proyecto”, puntualizó Alfredo López. (ÁNGEL AGUILAR)