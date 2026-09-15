VIVIR ES AHORA

Amar a México: Construir para heredar esperanza

“Hoy, mi querido México, me acerco a ti con el corazón encendido de gratitud y responsabilidad. Amar esta tierra no es un sentimiento tibio ni una costumbre: es un latido continuo que me recuerda que soy parte de ti”.

Cuando pienso en México, veo manos que labran el futuro, voces que cantan esperanzas y rostros que merecen reconocimiento, dignidad y justicia. México no es sólo su territorio, lo construimos cada uno de nosotros, su gente: diversa, creativa, alegre, resiliente… corazones que al latir unidos forjamos esta gran nación.

Amar a México implica también reconocer nuestras heridas sin esconderlas, y abrazar nuestras diferencias como tesoros, ofreciendo cada acto, por pequeño que parezca, como una ofrenda al porvenir. Requiere defender la dignidad de quienes trabajan desde el alba, de quienes emprenden con pocos recursos, de quienes sostienen hogares y comunidades, de quienes no pierden la esperanza. Es crear condiciones justas, oportunidades reales y reconocer al talento local. Cuando juntos protegemos la dignidad de los mexicanos, fortalecemos el progreso sostenible.

México necesita mexicanos unidos, trabajar en equipo, con pragmatismo y corazón, desde la colaboración para enfrentar retos reales: educación, salud, seguridad y oportunidades. Y construir un futuro prometedor para quienes vienen detrás de nosotros.

Si tuvieras que enseñar a la próxima generación qué significa ser mexicano, ¿qué tres valores depositarías en su corazón?

El sentido de pertenencia activa centros cerebrales vinculados a la motivación, la confianza y la cooperación. Cuando sentimos que pertenecemos a algo mayor que nosotros, una comunidad, una nación, nuestra corteza prefrontal favorece la planificación a largo plazo y reduce la reactividad emocional. Es decir, el amor colectivo por la patria puede literalmente reconfigurar cómo pensamos y actuamos: con más generosidad, más paciencia, más resiliencia.

Ese amor, bien entendido, nos vuelve mejores ciudadanos y, en consecuencia, mejores líderes para nuestras familias, nuestro trabajo y nuestras comunidades, que honren al país con su ejemplo. A través del respeto, el servicio y el trabajo honesto, podremos inspirar conductas similares y diseñar una nueva visión compartida conectada con un propósito mayor: el futuro de nuestro país cimentado en la verdad, el compromiso y el amor.

El “amor a la patria” no es sólo una frase vacía, representa un compromiso activo: puede convertirse en la fuerza transformadora que despierta lo mejor de nosotros. Ser mexicano es recibir una bendición y una tarea: cultivar la esperanza con trabajo honesto, con responsabilidad personal y colectiva, y con decisiones que honren la vida de quienes vinieron antes y de quienes aún no llegan.

Amar a México es recordar que no somos espectadores de la historia; somos quienes la seguimos escribiendo. Que nuestro amor por México no sea solo palabras bonitas dichas en una fecha: que se transforme en la fuerza humilde y constante que transforme la vida de otro ser humano, que sostiene una familia, que devuelve la dignidad donde se perdió, y que encienda la esperanza donde reina la oscuridad.

Amar a la patria no es proclamarla sin actuar; es poner el corazón y todo el ser en la construcción de un futuro digno, recuperando el esplendor y la bendición de ser mexicanos.

Que este aniversario nos encuentre comprometidos, unidos y dispuestos a transformar el amor en acciones concretas. Hoy te invito a que ese amor nos mueva; no para alardear, sino para sanar, servir y construir, con ternura y con coraje, la gloriosa nación a la que pertenecemos, la nación que nuestros ancestros forjaron y en quien Dios puso su esperanza.