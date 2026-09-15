SALTILLO PASO A PASO

Los crímenes más escandalosos del Saltillo colonial

En 1581, apenas unos años después de fundada la villa, ocurrió uno de sus episodios más oscuros. Alberto del Canto, capitán portugués y uno de los fundadores de Saltillo, mantenía una relación con Juana Porcallo, esposa de Diego de Montemayor, quien años más tarde fundaría Monterrey. Cuando Montemayor descubrió la infidelidad, mató a puñaladas a su esposa y huyó a las minas de San Gregorio, en lo que hoy es Cerralvo. Juró no cortarse la barba ni el cabello hasta matar también a Del Canto. Nunca lo hizo. Del Canto llegó a ser detenido brevemente por hombres de Montemayor, pero ninguno de los dos pagó por el crimen.

Medio siglo después, en agosto de 1634, Agustina Díaz, vecina de Monterrey de paso por Saltillo, denunció a su esposo, Alonso Pérez, por maltrato constante. Contó que un día la llevó al campo, le puso una soga al cuello y la colgó de un árbol mientras ella le suplicaba que la dejara vivir, recordándole que era cristiana. Un parroquiano pasaba a caballo por el lugar; al ver la escena, cortó la soga con su espada y la bajó con vida.

En la década de 1660 se armó otro conflicto, esta vez por brujería. Gerónima de Sotomayor sufría los malos tratos de su esposo, Manuel de Voz Mediano, quien mantenía una relación con Francisca de la Cerda y San Miguel. Gerónima buscó ayuda en prácticas de hechicería para recuperar a su marido, y el caso llegó hasta la Inquisición, que mandó investigar a fray Hermenegildo de Villaplana. En 1665, Francisca y sus hermanas, Catalina y Magdalena de San Miguel, fueron condenadas por hechicería: recibieron azotes públicos y fueron desterradas a la hacienda de El Saucillo de Abajo, en el hoy municipio de Ramos Arizpe.

En abril de 1737, un esclavo llamado Antonio murió apuñalado en Saltillo. Antes de morir, alcanzó a decirle al juez quién lo había herido: Juan Manuel, también esclavo, de la misma casa. Juan Manuel fue capturado de inmediato y sentenciado a un castigo pensado para servir de advertencia a la población esclava y de castas: lo arrastraron por las calles atado a una bestia, al son de trompetas y con un pregonero anunciando su crimen; después lo colgaron. Se prohibió, bajo pena de muerte, que alguien retirara el cuerpo de la horca.

El 8 de abril de 1765, los saltillenses encontraron que alguien había robado el templo del Santo Cristo de la Capilla. Faltaba un atril de plata labrada. Las pesquisas llevaron al alcalde hasta el Nuevo Reino de León, donde localizó a los responsables trabajando en la fragua de la Hacienda del Potosí: Ignacio Bernal, herrero y platero, y su cuñado, Manuel Caballero. Ya habían fundido la pieza para vender la plata, pero confesaron el robo y fueron trasladados a la cárcel de Saltillo. La iglesia recuperó buena parte del metal.

Otro horrible caso ocurrió en el verano de 1802, y esta vez tocó a una familia de la oligarquía de origen gallego. Benedicto Ramos de Arreola, notario de la Inquisición en Saltillo, golpeó a su esposa, Juana Manuela de Umarán, después de que ella le reclamara por haber metido en la casa a dos mujeres de mala fama. La golpiza fue tan fuerte que Juana Manuela perdió al hijo que esperaba. Sus hermanas, Josefa y Rosalía de Umarán, intervinieron y consiguieron que las autoridades le quitaran a Ramos de Arreola el fuero que lo protegía como funcionario de la Inquisición, para que pudiera ser juzgado como cualquier otro acusado.

Fuentes

Cuello, José. «The Persistence of Indian Slavery and Coerced Labor in the Regional Political Economy of Saltillo, 1577–1700». Journal of Latin American Studies, vol. 21, núm. 3, 1989. Documentación de conflictos legales, esclavitud y violencia en los registros coloniales.

Cavazos Garza, Israel. Saltillo en la historia y en la leyenda. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo, 1979. Casos concretos de crímenes y personajes de la villa colonial.

Offutt, Leslie Scott. Una sociedad urbana y rural en el norte de México: Saltillo a fines de la época colonial. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo / Librería Portales, 1993.

Valdés, Carlos Manuel y Dávila del Bosque, Ildefonso. Saltillo: historia breve. México: El Colegio de México / FCE, 2011.

Israel, Jonathan I. Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610–1670. México: Fondo de Cultura Económica, 1980.