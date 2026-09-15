Robo de vehículos o autopartes en Coahuila se agravará cuando haya personas en condición vulnerable dentro de unidades

Durante la sesión del Conzgreso de Coahuila celebrada este martes, la diputada Beatriz Fraustro Dávila propuso reformar el Código Penal del Estado de Coahuila con el propósito de agravar el delito de robo de vehículos y autopartes, de manera especial cuando al momento de cometerse dicho ilícito, se encuentren al interior de las unidades personas en condición vulnerable, como son menores de edad, adultos mayores o que presenten alguna discapacidad.

La legisladora explicó que mediante estas reformas se pretende establecer esa circunstancia como un factor que aumenta de manera potencial el riesgo para los afectados, quienes por su condición merecen una mayor protección por parte del Estado, sin importar que hayan sufrido agresión física o una retención prolongada durante este tipo de atracos.

Destacó que el robo de vehículos y autopartes representa una afectación directa al patrimonio de las víctimas de esta modalidad de robo, las que en promedio enfrentan pérdidas por un monto promedio de alrededor de 32 mil pesos, sin embargo, expuso que la afectación no siempre se limita al patrimonio, sino que puede generar un riesgo adicional para la integridad y seguridad de las personas que se encuentran en el interior del vehículo.

Recordó que de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se registraron 115,242 unidades robadas en el país, incluyendo coches de 4 ruedas, motocicletas, embarcaciones y tractores, de las que 38 mil 885 fueron robadas con violencia, lo que representa el 33.74 por ciento a lo que se suman 18 mil 907 robos de autopartes.

Agregó que si bien estos indicadores muestran una disminución respecto de periodos anteriores, es importante considerar que únicamente reflejan los hechos que llegaron al conocimiento de las autoridades, por lo que instrumentos como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE) revelan una proyección considerablemente mayor.

Señalo que otro de los propósitos de la reforma es modificar el procedimiento de querella a través del cual se denuncia el robo de autopartes y al robo de vehículo automotor, esto para ayudar a las autoridades en la investigación de estos hechos y al establecimiento de sanciones efectivas, además de evitar que las víctimas enfrenten las complicaciones y altos costos asociados a la presentación de una querella, especialmente en los casos de robo de menor cuantía.

Cabe mencionar que actualmente, el Artículo 279 del Código Penal del Estado, contempla para este tipo de robos en cuantía menor penas que van de uno a tres años de prisión y de sesenta a ciento cincuenta días multa, en tanto que para el robo de cuantía media serán de dos a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa y en cuanto al robo de cuantía mayor, las penas serán de tres a seis años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa, cuando el valor estimado de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de la comisión del delito. (ÁNGEL AGUILAR)