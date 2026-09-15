Programa ‘Agua para tu Comunidad’ supera los 48 mil litros entregados en Ramos Arizpe

A cuatro semanas de su implementación en Ramos Arizpe, el programa “Agua para tu Comunidad” registra la entrega gratuita de 48 mil 760 litros de agua purificada, equivalentes a 2 mil 438 garrafones, con más de 900 familias beneficiadas tanto en sectores urbanos como en comunidades rurales del municipio.

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública de Coahuila, destacó la respuesta obtenida por esta estrategia, resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Mejora Coahuila y Arca Continental México.

“Estamos muy contentos pero a la vez más comprometidos que nunca con acciones como estas en las que la iniciativa privada, el gobierno estatal, municipal y la sociedad trabajan en equipo por un bien común. Con la entrega de agua, más de 900 familias en Ramos Arizpe aprovechan este enorme oportunidad de contar con agua en sus viviendas para consumo. Una estrategia que impacta positivamente en nuestra sociedad”, señaló.

El programa funciona mediante una planta potabilizadora móvil que se instala temporalmente en diferentes colonias y comunidades. Para su operación, el municipio proporciona agua mediante pipas que se conectan a la unidad, donde el líquido pasa por un proceso de filtración y potabilización antes de ser entregado gratuitamente a las familias. Los ciudadanos únicamente deben acudir con garrafones de 20 litros con tapa, mismos que reciben un enjuague previo al llenado.

Cepeda Boehringer señaló que la estrategia representa además un respaldo para la economía familiar, tomando en cuenta que actualmente un garrafón de agua purificada puede costar alrededor de 40 pesos.

La funcionaria explicó que la unidad de Arca Continental se encuentra por segunda ocasión en Coahuila, luego de haber operado anteriormente en Saltillo, y actualmente se busca ampliar su presencia hacia otros municipios de la Región Sureste. (EDUARDO SERNA)