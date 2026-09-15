Empresas se convierten en escuelas ante rezago educativo con el que llegan jóvenes: Miguel Monroy

El director general de Coparmex Coahuila Sureste señaló que las empresas deben capacitar a jóvenes recién egresados para cubrir conocimientos básicos que no fueron consolidados durante su formación académica

Las empresas están asumiendo cada vez más un papel de formación ante las deficiencias académicas con las que llegan algunos jóvenes recién egresados al mercado laboral, particularmente en conocimientos básicos de matemáticas, comprensión lectora y comunicación, señaló Miguel Monroy Robles, director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste.

El representante empresarial atribuyó esta situación a lo que consideró una problemática relacionada con las políticas educativas, al señalar que los estudiantes avanzan en los niveles escolares sin necesariamente haber consolidado los conocimientos fundamentales. «En México tenemos la política de cero reprobación; entonces los alumnos van avanzando y no tienen muchos de los conocimientos afianzados», expuso.

«Muchas de las empresas, aún y cuando ya contrataron a un técnico recién egresado, todavía lo tienen que tomar y lo tienen que formar y darles las herramientas que no tuvieron en la escuela», afirmó Monroy Robles, quien agregó que una de las principales dificultades detectadas entre los jóvenes es la comprensión y lectura de textos, lo que puede complicar incluso la asimilación de la capacitación que reciben al incorporarse a un empleo.

También llamó la atención sobre el nivel de inglés entre los estudiantes, particularmente por la cercanía de Coahuila con Estados Unidos. «Es a veces muy triste que siendo también un estado que somos vecinos con los Estados Unidos, nuestro nivel en el tema del inglés debe ser primordial», señaló, al considerar que también existe un reto en la preparación de los docentes.

Sostuvo que las empresas están terminando por asumir parte de la formación que debería llegar consolidada desde el sistema educativo, con el impacto que esto representa para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. (OMAR SOTO)