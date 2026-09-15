Mientras la violencia de alto impacto va a la baja en Coahuila, la de tipo intrafamiliar sigue en aumento: Liliana Salinas 

Busca DIF Coahuila involucrar a empresarios en el combate a la violencia dentro de los hogares

La presidenta honoraria del sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, acudió este martes como invitada especial a la sesión informativa mensual de COPARMEX Coahuila Sureste, para mostrar a las y los empresarios de ese organismo los principales contenidos del programa denominado “Impulsores de Paz”, mediante el cual se otorgan a los padres de familia, maestros y jóvenes, las herramientas de comunicación necesarias para que dejen de lado la violencia y aprendan a solucionar diferentes conflictos a través del diálogo.

Salinas Valdés destacó la necesidad de hacer llegar dichas herramientas al mayor número posible de hogares, escuelas y en este caso de centros de trabajo, toda vez que según manifestó, lamentablemente se siguen incrementando los niveles de violencia al interior de los hogares, por lo que resulta fundamental involucrar a las y los empresarios para que promuevan también estos valores de respeto, tolerancia e igualdad.

Mencionó que la mayoría de los casos que se están llevando al interior de la Fiscalía de Coahuila y de las carpetas que se forman en esa dependencia, tienen que ver con situaciones de violencia familiar o violencia comunitaria, debido principalmente al consumo de sustancias, que dijo, es un gran generador de violencia y también por el desgaste en la salud mental de la población.

“Sabemos que Coahuila ya ocupa el primer lugar en seguridad, entonces no tenemos este tipo de violencia de alto impacto pero sí la que se genera de manera doméstica. Como ustedes saben es algo que nos preocupa y nos ocupa en el Gobierno del Estado y de una manera transversal al resto de las secretarías de Salud y Educación el problema que estamos viviendo de violencia intrafamiliar, de esa violencia que está al interior de nuestras familias, de nuestros centros de trabajo y de nuestras escuelas”, señaló.

“Por ello estamos hoy con el sector empresarial para platicarles de nuestro programa, para que lo puedan llevar hacia el interior de sus empresas, porque al final de cuentas muchos de los padres y madres de familia están laborando, por eso, si les llevamos hasta sus centros de trabajo estas estrategias vamos a aliviar mucho las tensiones laborales, pero sobre todo a capacitarlos para que sean mejores formadores, mejores papás, mejores mamás y lleven todas estas estrategias al núcleo familiar y podamos fortalecer este último y el social”.

Agregó que la estrategia aplica para el fortalecimiento de todo el entorno socioemocional, llevando principalmente esta cultura de paz a todos los rincones del estado.

“La cultura de paz es llevar estas estrategias de comunicación, yo me expreso desde mi sentir, desde mis necesidades y aprendo a escuchar también a las otras personas con respeto y empatía. Yo creo que si ponemos en práctica estas técnicas de comunicación vamos a ser más sensibles a las necesidades del otro, más empáticos, más responsables y sobre todo a evitar muchos conflictos”, puntualizó la presidenta del DIF Coahuila. (ÁNGEL AGUILAR)