Interviene Gobierno de Saltillo más callejones en San Isidro

Cuadrillas municipales mejoran las condiciones de espacios públicos y rutas peatonales

El alcalde Javier Díaz González mantiene su programa permanente de limpieza integral y deshierbe en callejones de barrios y colonias de la ciudad, a fin de mejorar las condiciones de estos espacios y elevar la calidad de vida de las y los saltillenses.

Como parte de esta estrategia, este martes, personal del programa “Aquí Andamos” atendió de manera integral el callejón ubicado entre las calles Saturnino Herrán, José Guadalupe Posada y Medardo de la Peña, de la colonia San Isidro, donde realizó labores de deshierbe, retiro de maleza, limpieza y recolección de desechos acumulados.

El alcalde Javier Díaz resaltó que estas acciones ayudan a recuperar las condiciones de estos espacios y mejorar la seguridad de las y los vecinos en estos sectores.

De manera reciente, las acciones también se llevaron a cabo en diversos callejones de colonias como Mirasierra, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Morelos, entre otras, donde se realizaron trabajos profundos de limpieza y deshierbe.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, nuestras cuadrillas mantienen recorridos todos los días para identificar callejones, áreas peatonales y espacios públicos que requieren intervención inmediata, y así atenderlos de manera oportuna”, expresó Díaz González.

Asimismo, recordó el número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, con el que la población puede reportar algún servicio público en la localidad. (El Heraldo de Saltillo)