Alistan segunda edición de TEDx San Esteban

Se realizará el próximo 7 de noviembre de este 2026 en la Universidad Carolina, con exponentes de México, Estados Unidos, Ecuador y Chile, quienes abordarán temas de negocios, emprendimiento, liderazgo, desarrollo de talento y crecimiento personal

El próximo 7 de noviembre de este 2026, Saltillo será nuevamente sede de la segunda edición de TEDx San Esteban, encuentro que reunirá a 12 speakers de México y otros países de América para compartir experiencias y conocimientos relacionados con el ámbito empresarial, el emprendimiento, liderazgo, desarrollo de talento y crecimiento personal.

El evento se realizará en la Universidad Carolina, a partir de las 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde, y contará con la participación de Álvaro Ferreira, Bob Fabey, Champaca Treviño, Esteban Garza, Javier Acosta, Juan José Christiansen, Wicho Durán, Luis Pablo Ocañas, Tey Leal, Paola Valdés, Rodolfo Guevara y Tamara Robles. De acuerdo con los organizadores, los ponentes proceden de México, Estados Unidos, Ecuador y Chile.

La reconocida speaker María Eshter Leal García, conocida como Tey Leal, integrante del comité organizador, destacó que esta edición se realiza en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste, con el propósito de acercar a la sociedad el conocimiento y experiencia de especialistas de distintas áreas.

Leal García añadió que en esta ocasión se pondrá especial atención en temas relacionados con el mundo laboral y empresarial, como emprendimiento, desarrollo de habilidades dentro de las empresas, dignidad, salud emocional y psicológica en el trabajo y liderazgo. Subrayó que uno de los retos consiste en aprender a gestionar y motivar a las personas para alcanzar objetivos comunes, más allá de ejercer autoridad.

Por su parte, Miguel Monroy Robles, director general de Coparmex Coahuila Sureste, explicó que el formato TED busca transmitir mensajes concretos mediante charlas breves y de impacto. «La idea es acercar también a la comunidad para sacar un poquito ahí la cabeza y ver qué es lo que está pasando en temas empresariales, temas PYMES, laborales, y mucho también de crecimiento y desarrollo personal», expresó.

¿Quieres un acceso? Podrás adquirirlo a partir de la próxima semana

María Esther Sánchez Leal, organizadora de Tedx San Esteban, señaló que el carácter internacional de TEDx San Esteban permitirá conocer diferentes perspectivas y generar herramientas para quienes buscan emprender o desarrollarse dentro del mundo de los negocios.

El encuentro tendrá estará abierto al público general. El costo base del boleto es de 850 pesos, los cuales pueden adquirirse a través del sitio tedxsanesteban.com. (OMAR SOTO)