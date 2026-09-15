En reunión con CFE, exigirá Javier Díaz garantías para abasto de agua en Saltillo tras fallas eléctricas

Afirmó que mantendrá una postura firme ante representantes de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro eléctrico y el abasto de agua potable

Tras darse a conocer, este martes, que Roberto Velázquez dejó el cargo de superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Saltillo, luego de los apagones registrados durante las últimas semanas, los cuales generaron afectaciones en distintos sectores y repercutieron directamente en el suministro de agua potable, el alcalde de Saltillo Javier Díaz informó que sostendrá una reunión con el nuevo superintendente, Eduardo González Valerio, para obtener garantías sobre el suministro eléctrico que a su vez permitirá el abasto y distribución de agua potable en los domicilios de las familias saltillenses.

«La postura de nosotros como Municipio y en la reunión que se va a tener con CFE, va a ser muy tajante y muy firme, que por más esfuerzo que podamos hacer como Municipio por incorporar litros por segundo a la red de distribución, si no tenemos la energía eléctrica para producir agua, todo el esfuerzo es en vano», afirmó.

El edil destacó que el problema eléctrico no solamente impactó el abastecimiento de agua potable, sino que también generó consecuencias para la industria y la actividad económica de la Región Sureste de Coahuila. «Tenemos que trabajar de la mano con CFE y ver una solución porque esto no nos puede estar pasando, las y los saltillenses no podemos tener un servicio tan deficiente de CFE, que no nos dé la posibilidad de suministrar agua a las y los saltillenses cuando tenemos el caudal suficiente», sostuvo.

Mientras tanto, señaló que el abasto de agua potable ya comienza a normalizarse en colonias como Guayulera, Chamizal y Bellavista, y se prevé que diariamente alrededor de 20 sectores más recuperen gradualmente la regularidad en el servicio.

«Algo muy importante, la falla de energía no solamente tuvo una consecuencia en los pozos de agua, hubo una consecuencia en la industria, tuvo una consecuencia en los productos que se generan en la Región Sureste de Coahuila y tuvo una consecuencia económica para nosotros porque dejas de facturar agua, entonces no van a cobrar esa agua porque dejaste de facturar y, al contrario, estamos haciendo una gran inversión en pipas de agua que se están regalando a la gente», puntualizó. (OMAR SOTO)