Afectarán nuevos impuestos del Paquete Económico Federal las inversiones y la creación de nuevos empleos: Luis Arizpe

La medida, además de dañina, tiene un carácter meramente recaudatorio, asegura el vicepresidente de Arca Continental

El empresario saltillense Luis Arizpe Jiménez advirtió que las nuevas cargas fiscales contempladas en el Paquete Económico del Gobierno Federal para 2027, podrían causar severas afectaciones a la inversión y también a la generación de nuevos empleos, además de incrementar los ya de por sí elevados índices de informalidad que hay en el país.

El vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental calificó como preocupantes las medidas contempladas dentro de la propuesta del Paquete Económico, ante los perjuicios que pudieran también representar para aquellas empresas que generan niveles de utilidad reducidos o incluso presentan pérdidas.

Dijo que la situación se ve aún más complicada si se tiene en cuenta que la economía del país no está creciendo al ritmo que necesita ni mucho menos al ritmo que prometió el Gobierno Federal, aunado a la incertidumbre sobre el proceso que se llevó a cabo para la aprobación de la Reforma Judicial y al hecho de que no se ha demostrado realmente que ese poder sea totalmente autónomo e independiente.

“En cuanto a la propuesta del Paquete Económico es bastante grave que quieran todavía gravar con el ISR a aquellas empresas que tengan menos del 3 por ciento de utilidad o inclusive pérdidas, yo creo que esa es una propuesta mucho muy negativa que no se debería de aceptar, definitivamente traería muchísimo daño”, expuso.

Dijo que como ejemplo de la industria que podría verse afectada está la agropecuaria, en la que a veces hay años buenos y otros no tan buenos por causa del clima o por precios de los productos.

“Tenemos que si en ese año o en ese ciclo los productores no tienen utilidades, pues de dónde van a sacar para pagar los impuestos. Si al final de cuentas se tienen pocas utilidades y todavía se exige mayor impuesto, no habrá recursos para la reinversión ni para seguir creciendo ni seguir generando empleos”

“Por eso creemos que es una propuesta mucho muy dañina y negativa que no se debería de aceptar por ningún motivo, en ninguna parte del mundo tienen ese tipo de esquemas de pagar impuestos, vemos que más que todo es un método recaudatorio al final de cuentas por la falta de recursos para los programas federales”, agregó el empresario. (ÁNGEL AGUILAR)