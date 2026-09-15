Impondrán en Saltillo multas de hasta 234 mil pesos por maltrato animal

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la importancia de mantener una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los seres sintientes, así como evitar condiciones que puedan poner en riesgo su bienestar

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene acciones para prevenir y sancionar el maltrato hacia los seres sintientes, ante casos de negligencia y condiciones que ponen en riesgo su salud e integridad, recordando que las sanciones por maltrato a seres sintientes pueden alcanzar hasta los 234 mil pesos

De acuerdo con los expedientes registrados, se impuso una multa de 44 mil 577.80 pesos por un caso de maltrato en el que una perrita se encontraba en una cornisa sin opción de movilidad, con desnutrición severa, sin agua ni alimento y sin atención médica.

En otro caso, la sanción fue de 41 mil 58.50 pesos por un perrito con desnutrición severa y presencia de garrapatas, que se encontraba amarrado, sin movilidad, alimento, agua, resguardo ni atención médica.

Asimismo, se aplicó una multa de 38 mil 712.30 pesos por el caso de un perrito con desnutrición, presencia de garrapatas, una herida en la cabeza y cicatrices, además de falta de atención médica ante la presencia de masas tumorales.

Por negligencia en el cuidado de dos perritos con desnutrición severa, en un espacio reducido, sin alimento, agua ni atención médica, se estableció una sanción de 26 mil 394.75 pesos.

Daniela Ros Rodríguez, titular del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), señaló la importancia de brindar condiciones adecuadas a los seres sintientes que se encuentran bajo el cuidado de una persona y atender oportunamente sus necesidades.

En otro de los expedientes, por negligencia en el cuidado de dos perritas con anemia aguda por presencia de garrapatas, se estableció la entrega de alimento por el equivalente a 4 mil 105.85 pesos.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la importancia de mantener una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los seres sintientes, así como evitar condiciones que puedan poner en riesgo su bienestar. (El Heraldo de Saltillo)