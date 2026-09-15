Lleva alcalde de Saltillo más recursos para la educación

Reitera el apoyo y respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas durtante la entrega de techumbre en la Escuela Primaria Xicoténcatl

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, y María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, cumplió un compromiso más ahora en la colonia Nueva Tlaxcala, donde se invirtieron más de 3 millones de pesos con la entrega de una techumbre en la Escuela Primaria Xicoténcatl, beneficiando de manera directa a la comunidad escolar y a las y los vecinos de este sector.

“Lo solicitaron y hoy es una realidad, esta techumbre viene a mejorar la calidad de vida de las y los alumnos que van a poder llevar a cabo actos cívicos, festivales deportivos y culturales y diferentes actividades, refirió.

El alcalde destacó que el gobernador Manolo Jiménez llevará a cabo el programa más ambicioso de techumbres en todo Coahuila y en Saltillo contará con todo el respaldo del Gobierno Municipal, así como se hace en temas de seguridad y programas sociales.

En el evento en el plantel educativo se hizo la entrega simbólica de libros de texto, útiles escolares y uniformes; y además el alcalde agradeció a María Bárbara Cepeda por su gestión para conseguir con la empresa Motherson la donación de mochilas para las y los alumnos.

Gabriel Elizondo Pérez destacó el compromiso del alcalde Javier Díaz y del gobernador Manolo Jiménez para cumplirle a la gente. “Aquí seguiremos cercanos a la gente, felicidades por estas grandes obras y que siga la comunidad así unida en torno a las cosas buenas para Saltillo, porque aquí vamos puro para adelante a pasos de gigante”, refirió.

María Bárbara Cepeda destacó que siempre se ha encontrado en el alcalde Javier Díaz a un gran aliado. “Cada vez que le tocamos la puerta para impulsar un programa, nos dice que claro que sí, y hoy es ejemplo de ello con la entrega de 675 mochilas, gracias al respaldo de la empresa Motherson. Muchísimas gracias, alcalde, por esa voluntad de hacer equipo con esta Secretaría”, dijo.

Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, en representación de Emmanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila, agradeció al alcalde por ver las necesidades de las comunidades educativas y hacer realidad la techumbre.

“Es un espacio que permitirá que nuestras niñas y niños puedan realizar sus actividades protegiéndose de las condiciones del clima. Y con nuestro gobernador Manolo Jiménez este inicio de ciclo escolar ha venido acompañado también de acciones importantes como la entrega de útiles escolares, porque sabemos que contar con los materiales necesarios también hace una diferencia en la experiencia de los estudiantes”, dijo.

En representación de la comunidad estudiantil, Celeste Azeneth Carreón Oviedo agradeció al gobernador y al alcalde por la techumbre que es ya una realidad, así como la entrega de útiles escolares.

“Todo esto nos demuestra que pensaron en nosotros y quieren que tengamos mejores oportunidades para aprender, jugar y crecer. Gracias por trabajar en equipo, por cuidar de Saltillo y por ayudarnos a tener un lugar más seguro, más bonito y con muchas oportunidades”, señaló.

Durante la entrega de la techumbre estuvieron presentes, Eduardo Medrano Aguirre, regidor y diputado local electo; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; Rodrigo Kallai, de la empresa Motherson; María Díaz Rodríguez, gestora social; y David Vázquez Hernández, director del plantel. (El Heraldo de Saltillo)