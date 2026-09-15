martes, septiembre 15, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Ricardo Badillo Medina  

Falleció el 14 de Septiembre  del 2026 a la edad de 62 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Santa Cecilia  Parras De La Fuente Coah

 

  1. Jesús Patiño Linares

Falleció el 14 de Septiembre  del 2026 a la edad de 90 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación a Concepción Del Oro Zac

 

Sergio Pablo Lezama Roque

Falleció el 13 de Septiembre del 2026 a la edad de 52 años

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Víctor De La O Villa

Falleció el 14 de Septiembre  del 2026 a la edad de 79 años

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Jesús Horacio Delgado Guerrero   

Falleció el 12 de Septiembre  del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

José Rigoberto Serna Arriazola

Falleció el 13 de Septiembre  del 2026 a la edad de 40 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación hoy  en el Panteón Jardines del  Santo Cristo

 

Silvestre Zavala Uribe

Falleció el 13  de Septiembre  del 2026 a la edad de 78 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación  hoy en un Panteón de la Localidad

 

Ofelia Cárdenas Silva

Falleció el 14 de Septiembre  del 2026 a la edad de 93 años

Misa en la Iglesia San Pablo Apóstol a las 17:00 hrs

Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Eduardo Solís Echavarría

Falleció el 14 de Septiembre  del 2026 a la edad de 40 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

 

 

 

 

 

 

 

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