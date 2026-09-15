Ricardo Badillo Medina

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 62 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Santa Cecilia Parras De La Fuente Coah

Jesús Patiño Linares

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 90 años

Traslado ayer para su Velación e Inhumación a Concepción Del Oro Zac

Sergio Pablo Lezama Roque

Falleció el 13 de Septiembre del 2026 a la edad de 52 años

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Víctor De La O Villa

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 79 años

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Jesús Horacio Delgado Guerrero

Falleció el 12 de Septiembre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

José Rigoberto Serna Arriazola

Falleció el 13 de Septiembre del 2026 a la edad de 40 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Silvestre Zavala Uribe

Falleció el 13 de Septiembre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad

Ofelia Cárdenas Silva

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 93 años

Misa en la Iglesia San Pablo Apóstol a las 17:00 hrs

Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Eduardo Solís Echavarría

Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 40 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo