Ricardo Badillo Medina
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 62 años
Traslado ayer para su Velación e Inhumación al Ej. Santa Cecilia Parras De La Fuente Coah
- Jesús Patiño Linares
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 90 años
Traslado ayer para su Velación e Inhumación a Concepción Del Oro Zac
Sergio Pablo Lezama Roque
Falleció el 13 de Septiembre del 2026 a la edad de 52 años
Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Víctor De La O Villa
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 79 años
Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Jesús Horacio Delgado Guerrero
Falleció el 12 de Septiembre del 2026 a la edad de 58 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo
José Rigoberto Serna Arriazola
Falleció el 13 de Septiembre del 2026 a la edad de 40 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Silvestre Zavala Uribe
Falleció el 13 de Septiembre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación hoy en un Panteón de la Localidad
Ofelia Cárdenas Silva
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 93 años
Misa en la Iglesia San Pablo Apóstol a las 17:00 hrs
Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Eduardo Solís Echavarría
Falleció el 14 de Septiembre del 2026 a la edad de 40 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación hoy en el Panteón Jardines del Santo Cristo