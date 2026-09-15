Aplicarán programa «Impulsores de Paz» para resolución de conflictos en centros de trabajo de Coahuila

A partir del último trimestre de este 2026, empresas y sindicatos podrán incorporar el programa Impulsores de Paz de DIF Coahuila con herramientas de mediación y diálogo para prevenir y resolver conflictos laborales.

La Secretaría del Trabajo de Coahuila será uno de los medios para llevar a los centros de trabajo el programa Impulsores de Paz, promovido por el DIF Coahuila y el Gobierno de Coahuila, con el propósito de fortalecer la cultura de paz y proporcionar herramientas para la solución de conflictos mediante el diálogo y la mediación.

La titular de la citada dependencia estatal, Nazira Zogbi Castro, informó que se prevé que durante el último trimestre de este 2026 comience a extenderse el programa en empresas de la entidad.

Explicó que el programa contempla la instalación de salas de mediación en las empresas participantes, donde los trabajadores podrán contar con herramientas para abordar y resolver conflictos. La funcionaria señaló que la dependencia estatal servirá como enlace para llevar esta capacitación tanto a empresas como a sindicatos.

Zogbi Castro destacó que, de acuerdo con los diagnósticos realizados por la Secretaría del Trabajo, muchos de los conflictos que surgen al interior de los centros laborales están relacionados con problemas de comunicación y desconocimiento, por lo que consideró que la capacitación y la comunicación asertiva son fundamentales para evitar que las diferencias escalen a situaciones más graves.

Añadió que también es importante que las empresas fortalezcan sus procesos de inducción desde el ingreso de un trabajador, para que conozca las políticas, el reglamento interior, las responsabilidades y los mecanismos de crecimiento dentro de la organización. Señaló que la capacitación no solamente contribuye a mejorar las relaciones laborales, sino que es uno de los factores que ayudan a elevar la productividad.

Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para proporcionar a los colaboradores de centros de trabajo conocimientos sobre sus derechos y obligaciones, así como mecanismos que permitan construir mejores relaciones al interior de las empresas, con el objetivo final de que una mayor productividad también se refleje en mejores condiciones para los trabajadores.

«Si se tiene un buen diálogo entre las partes, si se tienen personas que puedan intervenir como mediadores, se tienen personas que tengan los conocimientos necesarios para poder intervenir en un conflicto desde que inicia, se pueden evitar muchas situaciones que pueden derivar en situaciones más graves», expresó. (OMAR SOTO)