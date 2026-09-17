Ramos Arizpe atrae nuevas marcas; comercio y gastronomía ponen la mira en la ciudad

Se trabaja para fortalecer el crecimiento comercial

El crecimiento de Ramos Arizpe ya no se refleja únicamente en nuevas plantas industriales. Durante 2026, cadenas comerciales, restaurantes y empresas de servicios han comenzado a poner la mira en la ciudad para abrir nuevos puntos de venta, atraídos por el crecimiento poblacional, la generación de empleo y la expansión de nuevas zonas habitacionales.

Existen varios proyectos que presentan avances, entre ellos se encuentran Farmacias Guadalajara y Mueblería Elizondo, empresas que ya están en construcción.

En el mes de mayo se inauguró una sucursal de la Ferretera doble H, en la colonia Analco.

También crece el interés gastronómico

El movimiento gastronómico ya ha tenido expresiones concretas durante el año. En junio abrió una nueva sucursal de Cevichero 21 sobre el bulevar Plan de Guadalupe, además de los restaurantes Plan 108 sobre el mismo bulevar y Puerto 41, en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, como parte de la expansión de la oferta restaurantera en la ciudad.

La Secretaría de Fomento Económico municipal informó que se han sostenido reuniones con representantes de la franquicia Dairy Queen, los cuales analizan las distintas opciones junto con directivos del conglomerado internacional para la instalación de una posible sucursal con servicio drive-thru.

Además, Sushi Itto tiene en la mira a Ramos Arizpe, ciudad que está dentro de sus planes de expansión. Roberto Garza Villarreal, director general de la franquicia en la región, informó que se encuentran buscando una ubicación dentro de alguna plaza comercial.

El interés por nuevos establecimientos coincide con la expansión comercial hacia sectores habitacionales que durante los últimos años han incrementado su población.

Nuevos complejos

Además, el corredor cercano al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe registra nuevos proyectos. Un complejo desarrollado por TSM contempla un hotel de 140 habitaciones y un centro comercial con diversos locales comerciales. La inversión reportada supera los 300 millones de pesos.

Este escenario muestra una nueva etapa para Ramos Arizpe: la fortaleza industrial comienza a generar a su alrededor una economía más amplia de comercio, gastronomía, hospedaje y servicios.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado que la administración municipal mantiene una estrategia para facilitar la llegada de inversiones y acompañar a las empresas interesadas en establecerse en la ciudad. En agosto informó que existen negociaciones con diversas cadenas y destacó que la expansión comercial hacia nuevas zonas permitirá acercar productos y servicios a miles de familias.

Así, Ramos Arizpe comienza a ampliar su perfil: de ser uno de los principales motores industriales de Coahuila, avanza también hacia una ciudad con mayor oferta comercial, gastronómica y de servicios, donde el crecimiento del empleo y de las zonas habitacionales está despertando el interés de marcas que anteriormente concentraban sus inversiones principalmente en Saltillo y Monterrey. (ACONTECER)