Mon Laferte llega a Saltillo con su tour “Femme Fatale 2026”. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa de entretenimiento Apodaca Group anunció que la cantante Mon Laferte llegará a Saltillo próximamente para presentarse en vivo como parte de su actual tour “Femme Fatale 2026 México” y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el jueves 19 de noviembre a las 9:00 p.m y el concierto se llevará a cabo en el Auditorio Parque Las Maravillas, que cuenta con una capacidad de más de 5 mil personas.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de Eticket.mx. El evento cuenta con siete zonas diferentes con los siguientes precios: General: $825, Palco: mil 590 pesos, Plata: 2 mil 65 pesos, Oro Centro: 2 mil 480 pesos, VIP Lateral: 2 mil 770, VIP: 3 mil 360 y VIP Plus: 3 mil 775 pesos. También puedes adquirir boletos físicos en tiendas Sanborns.

Mon Laferte es una cantante y compositora chilena, conocida por tocar varios instrumentos y desempeñarse en distintos géneros musicales como balada, pop, rock alternativo e indie pop.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado grandes éxitos como “Tu Falta de Querer”, “Amárrame”, “Mi Buen Amor”, “La Trenza”, entre otros que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas de streaming digital.

Además de Saltillo, Mon Laferte llevará su tour a otras ciudades en México como Monterrey, Tampico, Villahermosa, Orizaba, León y Oaxaca, así como otros países como Colombia, Guatemala y Costa Rica. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)