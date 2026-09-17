Messi concreta la compra de un equipo de fútbol español de Segunda División

Este 17 de septiembre se oficializó la compra del CD Eldense, club de LaLiga Hypermotion, por parte de Leo Messi. Con esta adquisición, el argentino amplía su holding deportivo en España y volverá a coincidir como rival institucional de Cristiano Ronaldo, accionista del Almería

Madrid, España.- Lionel Messi es el nuevo propietario del CD Eldense. El conjunto de la Segunda División española pasa a formar parte del entramado empresarial del astro argentino, que sigue expandiendo su presencia en el fútbol español.

La operación fue confirmada este 17 de septiembre por la hasta ahora presidenta del club, Carolina Holguín, a través de un extenso comunicado de despedida.

La dirigente colombiana, que lideró al club en el último año y logró devolverlo al fútbol profesional, se mostró emocionada por el traspaso: “Lo dejo en las mejores manos”.

Holguín definió a Messi como “la mayor leyenda viva del fútbol mundial” y le dejó un mensaje directo al campeón del mundo en Catar 2022: que cuide y respete lo que el Eldense representa para su afición en Elda.

“Para mí es un orgullo enorme poder entregarle hoy el testigo. Me da la tranquilidad de saber que el club queda en las mejores manos. Cuídalo, respeta lo que significa para su gente y trae grandes sueños a Elda. Estoy segura de que lo que viene puede ser extraordinario”, expresó.

Con este movimiento, Messi refuerza su apuesta por el fútbol español. El pasado mes de abril ya había adquirido la UE Cornellà, de Tercera Division, un club muy vinculado a Barcelona, ciudad a la que se le relaciona para su futuro tras la retirada.

Su proyecto no se limita a España. El jugador del Inter Miami fundó desde cero en Rosario el Leones FC, es socio de Luis Suárez en el Deportivo LSM de Uruguay y es el impulsor de la Messi Cup, el torneo que reúne a las mejores canteras del mundo.

El dato curioso de la temporada es que LaLiga Hypermotion reeditará el clásico Messi vs. Cristiano, pero ahora en los despachos. El portugués compró el 25 por ciento de la UD Almería el pasado mes de febrero. (El Heraldo de Saltillo)

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