Asegura Sheinbaum que recicla su ropa

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que recicla parte de su ropa y utiliza textiles que recibe durante sus recorridos por el país para confeccionar nuevas prendas, en lugar de recurrir a grandes firmas de moda.

La mañana de este jueves, en Palacio Nacional, la mandataria explicó que reutiliza pantalones y otras prendas y que Thelma Islas, quien ha participado en el diseño de algunos de sus atuendos, trabaja con costureros y costureras para realizar las modificaciones.

“Yo reciclo mi ropa. Los pantalones son los mismos que uso varias veces, sólo cambiamos con una costurera. Thelma me ayuda mucho, una compañera que trabaja aquí y hace como mil cosas. Y aparte me ayuda con algunos costureros y costureras que me ayudan, aunque les pagamos obviamente, pero no son las grandes firmas”, afirmó.

Sheinbaum indicó que también aprovecha rebozos, huipiles y otros textiles que le regalan durante sus visitas a distintas regiones para incorporar fragmentos de esas piezas a su vestimenta.

“Por ejemplo, este traje, pues esto es nuevo. ¿De dónde saco yo este bordado? La gran mayoría de los que me hacen, cuando voy a distintos lugares, entonces me regalan un rebozo, me regalan un huipil, un hipil, no sé, algún textil. Entonces tomamos una partecita y lo reciclamos en los trajes”, explicó en conferencia mañanera.

La presidenta sostuvo que esa práctica también busca evitar un gasto elevado para utilizar ropa diferente de manera constante.

“Es importante porque tampoco es que estemos gastando quién sabe cuánto para tener una ropa cada vez distinta”, señaló.

El pasado 15 de septiembre, Sheinbaum utilizó durante el Grito de Independencia una prenda con bordados realizados por integrantes del taller Biulú, de Juchitán, Oaxaca, cuyo diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torres y la confección de Saúl Mosqueda.

La presidenta explicó que su decisión de utilizar textiles y bordados mexicanos busca promover el trabajo artesanal y la identidad de las distintas regiones del país, en lugar de recurrir a firmas extranjeras.

“¿Por qué no usar una alta costura de un francés, de algún otro país, y por qué usar lo nuestro? Porque es nuestra identidad y hay que tener orgullo por ella”, expresó. (AGENCIA REFORMA)