Gobierno federal amplía participación privada en plan carretero

Ciudad de México.- El Gobierno federal amplió la participación de capital privado en su programa carretero, al elevar a 213 mil 868 millones de pesos la cartera de proyectos que Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura que desarrollarán mediante esquemas de inversión mixta.

El director de Banobras, Jorge Mendoza, detalló que el portafolio comprende 19 proyectos distribuidos en 17 estados, de los cuales 14 cuentan con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y 5 permanecen bajo análisis.

En marzo pasado, el propio funcionario había anunciado 18 proyectos de inversión mixta por más de 150 mil millones de pesos, con presencia en 11 entidades, por lo que el monto estimado aumentó en más de 63 mil millones de pesos.

Durante la “glosa” en materia de infraestructura del Segundo Informe de Gobierno, en la conferencia mañanera, Mendoza explicó que la participación de empresas se realizará mediante contratos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, así como empresas de inversión mixta en las que el Estado conservará una participación mayoritaria.

“Los proyectos tienen que ser autofinanciables, no pueden tener un impacto negativo al erario. Estamos cuidando, como lo mencionamos hace unos días en el paquete económico, todo el presupuesto y todo peso por peso en donde se está ejerciendo y estos proyectos de inversión mixta tienen que ser autofinanciables, se tienen que pagar por sí mismos”, afirmó.

En Palacio Nacional, el funcionario sostuvo que los particulares aportarán recursos y asumirán riesgos, mientras las concesiones permanecerán en manos del Estado, ya sea en su totalidad o mediante una participación pública mayoritaria.

Entre los proyectos ya iniciados se encuentran Las Varas-Platanitos, Tulancingo-Necaxa y la conexión del Libramiento Reynosa, mientras que el Corredor del Golfo se encuentra actualmente en licitación.

La cartera también incluye la ampliación de la Ruta 57, proyectos carreteros en Baja California y los cruces fronterizos Puerto Verde, en Piedras Negras, y Nuevo Laredo 4/5.

En este último proyecto, Mendoza informó que se constituirá una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado para construir un nuevo libramiento y cruce fronterizo que permita desahogar el tránsito de carga del Puente Internacional Nuevo Laredo III.

Banobras estima que los 19 proyectos generarán alrededor de 177 mil empleos directos y 144 mil indirectos. (AGENCIA REFORMA)