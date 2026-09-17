Alistan simulacro por 19-S; alertarán 80 millones de móviles

Ciudad de México.- El Gobierno federal realizará el próximo sábado 19 de septiembre el Segundo Simulacro Nacional, en el que se prevé activar una alerta en más de 80 millones de teléfonos celulares de todo el país.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó que el ejercicio se realizará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en las 32 entidades federativas y tendrá por primera vez como escenario un sábado, con el propósito de involucrar a las familias desde sus hogares.

“Va a sonar la alerta por vía celular, son más de 80 millones de celulares. El alertamiento por telefonía celular es una realidad de nuestro país.

“Somos el tercer país del continente americano con este alertamiento por telefonía celular y sonarán. Sonarán todos los teléfonos en la República Mexicana a las 12 del día, hora centro de México”, afirmó.

Durante la mañanera, Velázquez indicó que también se activará la alerta sísmica mediante 23 mil altavoces distribuidos principalmente en entidades del Pacífico y del centro del país.

La coordinadora informó que las autoridades trabajarán con distintas hipótesis de sismo de acuerdo con las características de cada región, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de instituciones y población ante una emergencia.

Antes del simulacro, a las 7:19 horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera a media asta para recordar a las víctimas de los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En la ceremonia participarán los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como representantes de la Guardia Nacional y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Después del simulacro será instalado el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con la participación a distancia de los gobernadores de las 32 entidades.

Velázquez señaló que en esa sesión el Gobierno federal presentará el estado de fuerza y las capacidades desarrolladas para responder ante una eventual emergencia, mientras los mandatarios estatales informarán sobre los resultados del ejercicio en sus entidades. (AGENCIA REFORMA)