Extracción de texto de imágenes: 4 herramientas imprescindibles para estudiantes

Con frecuencia, los estudiantes encuentran imágenes que contienen información valiosa que desean guardar en un formato editable para usarla posteriormente. Afortunadamente, ahora esto se puede hacer de forma rápida y sencilla gracias a los convertidores de imagen a texto.

Estos convertidores utilizan tecnología de reconocimiento óptico de caracteres para escanear y extraer eficazmente toda la información de las imágenes en un formato editable. En internet existe una gran variedad de herramientas de este tipo, lo que dificulta que los estudiantes elijan la más adecuada.

Para ayudarles, en esta entrada del blog hemos recopilado y analizado en detalle las cuatro mejores opciones, junto con sus precios y características principales.

4 herramientas que los estudiantes pueden usar para extraer texto de imágenes

Para extraer texto editable de las fotos de forma rápida y precisa, utilice cualquiera de las herramientas que se describen a continuación.

En la parte superior, tenemos imagen a texto. Permite a los estudiantes extraer fácilmente texto de imágenes, notas manuscritas, etc., sin comprometer la precisión.

La versión gratuita permite subir hasta 5 imágenes a la vez para su extracción. Además, ofrece a los estudiantes la opción de recortar la imagen antes de iniciar el proceso de extracción.

Imagen a texto también ofrece resultados en un formato editable, junto con las opciones para copiar y descargar.

Además, la herramienta admite la extracción de datos en 20 idiomas internacionales y ofrece un servicio de chat en directo para garantizar una experiencia fluida.

Imagetotext.io también cuenta con otras herramientas de conversión que pueden ser muy útiles para los estudiantes. Entre ellas se incluyen la conversión de JPG a PDF, de PDF a Word, de Word a PDF y muchas más.

Precios:

A continuación se detallan los dos planes que ofrece imagetotext.io:

Mensual:

Básico: $6

$6 Estándar: $9

$9 Precio premium: $20

$20 De por vida : $2.97 ($99 facturados una sola vez)

Anual :

Básico : $57

: $57 Estándar : $75

: $75 Premium : $144

: $144 De por vida : $99 (por 1000 días)

Características principales:

Soporte por chat en vivo

Procesamiento por lotes

Integración de otras herramientas de conversión (JPG a Word, texto a PDF y más).

Opción para recortar la imagen antes de iniciar el proceso de extracción.

2.- Convertir imagen a texto de iLoveNote

iLoveNote es un editor de texto en línea conocido por ofrecer una amplia gama de herramientas para estudiantes, incluyendo un conversor freemium de imágenes a texto. Está disponible en planes gratuitos y premium, y utiliza tecnología OCR para extraer texto de las imágenes.

Lo bueno es que permite a los estudiantes subir hasta 5 imágenes a la vez para su extracción. Si se adquiere una suscripción premium, el límite se amplía a 50 imágenes, lo cual nos parece más que suficiente, ¿verdad?

Permite extraer texto de imágenes en 13 idiomas. En cuanto al resultado, la herramienta ofrece la opción de copiar y descargar el archivo en formato TXT.

Además, esta herramienta acepta imágenes en una amplia variedad de formatos y ofrece múltiples opciones para subirlas. Estas incluyen pegar la URL, arrastrar y soltar, o seleccionar desde el almacenamiento local.

En general, es una herramienta decente que los estudiantes pueden usar para extraer imágenes editables de forma rápida y eficiente con solo unos clics.

Precios:

Esta herramienta también ofrece tres planes diferentes:

Semanal: $ 5.50

$ 5.50 Anual : $ 4.0

$ 4.0 De por vida : $ 79 (Se factura una sola vez por 1000 días)

Características principales:

Fácil de usar

Puede procesar cinco imágenes a la vez.

Resultados de producción completos

Soporte multilingüe

3.- Extracttextfromimage.com

Extraer texto de una imagen es otra herramienta valiosa que ayuda a los estudiantes a extraer automáticamente texto de imágenes, documentos escaneados o incluso notas manuscritas. La herramienta está disponible en versiones gratuita y de pago, y es capaz de procesar texto de diversos tipos.

Además de texto plano, puede extraer caracteres especiales, símbolos, ecuaciones e incluso fuentes únicas. Esta capacidad puede ser muy útil para los estudiantes, ya que suelen interactuar con imágenes que contienen diferentes tipos de texto.

No requiere registro ni inscripción. Simplemente ábrelo en un navegador y comienza a convertir imágenes en texto editable.

Además, ofrece múltiples opciones para subir imágenes y admite diferentes formatos, lo que demuestra su fiabilidad y versatilidad. Para satisfacer las necesidades de extracción de datos de estudiantes de todo el mundo, la herramienta está disponible en 12 idiomas.

Precios:

Extract Text from Image ofrece hasta tres planes de precios para estudiantes con diferentes presupuestos.

Mensual : $7

: $7 Anual : $29

: $29 De por vida : $49

Características principales:

No es necesario registrarse ni inscribirse para usar esta herramienta.

Impulsado por OCR para una máxima rapidez y precisión.

Puede extraer texto de diferentes tipos, es decir, símbolos, caracteres, etc.

Ofrece soporte para 12 idiomas.

4.- Picturetotext.org

Por último, pero no menos importante, tenemos este convertidor de imagen a texto. Al igual que las otras herramientas mencionadas anteriormente, esta también es capaz de extraer texto de imágenes, documentos escaneados, notas manuscritas, facturas y mucho más.

En la versión gratuita, permite a los estudiantes procesar hasta 5 fotos para extraer texto. Para los suscriptores premium, el límite es de 100 fotos a la vez. El convertidor de imagen a texto también ofrece una aplicación para Android para una experiencia más fluida.

Además, acepta fotos como entrada en diversos formatos, como JPG, PNG, WEBP, GIF y otros. Su mejor característica es que incluso puede extraer texto de una imagen a través de su URL.

Precios:

Picture to Text Converter ofrece una amplia gama de planes de precios:

Mensual :

Básico: $4

$4 Además: $7

$7 Pro : $9

Anual :

Básico: $42

$42 Además: $66

$66 Pro : $84

Características principales:

Muy rápido y preciso

Puede extraer texto incluso de imágenes de baja calidad.

Disponibilidad de la aplicación móvil

Procesa tus fotos simplemente pegando una URL.

Reflexiones finales

Gracias a las herramientas en línea, los estudiantes ahora pueden extraer texto de imágenes de forma rápida y precisa con tan solo unos clics. Basta con subir la foto, iniciar la extracción y obtener los resultados. Internet ofrece una amplia gama de convertidores de imagen a texto especializados para este fin. En este blog, hemos analizado en detalle cuatro de los mejores.