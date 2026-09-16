VIVA LA SEGURIDAD

¡Viva nuestra seguridad! ¡Viva nuestra unidad! ¡Viva nuestra calidad de vida! Además de MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, ¿qué otro gobernador podría tener la calidad moral para lanzar esas arengas durante la celebración del Grito de Independencia. Los de Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas no, por supuesto. De los demás, los de Yucatán y Querétaro tal vez. Vamos, ni siquiera la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM lo pudo hacer desde Palacio Nacional. De las 21 arengas que lanzó la morenista, ninguna fue para festejar la seguridad. En cambio Manolo, con esas tres arengas, resumió en gran medida lo que los coahuilenses tenemos: seguridad, unidad y calidad de vida.

NUEVOS AGRUPAMIENTOS

Ni el gobernador ni el fiscal FEDERICO FERNÁNDEZ se duermen en sus laureles, pese a que Coahuila alcanzó ya el primer lugar nacional en seguridad; para mantener ese estatus, el fiscal adelantó que habrá en el estado cinco nuevos agrupamientos especializados, entre ellos uno que se enfocará en el tema de los narcóticos, y uno más dedicado exclusivamente a labores de inteligencia. Federico también anunció que viene una nueva compra de armamento, para fortalecer a los elementos de la Fiscalía. Después de todo, los delincuentes que siguen intentando ingresar a nuestro estado no lo hacen portando palos, piedras y resorteras, y aquí sabemos bien que a estos sujetos no se les combate con abrazos, cómo lo hacía “ya sabes quién”, sino que hay que recibirlos cómo se merecen, con toda la fuerza del estado.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Pero eso no significa que todo sea perfecto. Durante la pasada sesión de los socios de la COPARMEX Coahuila Sureste, la señora LILIANA SALINAS VALDÉS reconoció que aunque la violencia de alto impacto sigue disminuyendo en Coahuila, en cambio la violencia intrafamiliar continúa presentándose con mucha frecuencia. Esa fue la razón de que la presidenta del DIF Coahuila se reunió con la cúpula empresarial de la región, para mostrarles el contenido del programa “Impulsores de Paz” que el DIF está implementando en todo el estado, precisamente para combatir la violencia intrafamiliar, y pedirles que se implemente en el mayor número posible de centros de trabajo. En el DIF Coahuila están preocupados por ese problema, y ocupados en encontrar soluciones. La participación de los empresarios debe ayudar en mucho para lograrlo.

LA VENTA NOCTURNA

Al más puro estilo de la tienda departamental Liverpool, el administrador Fiscal General de Coahuila, CHEMA MORALES PADILLA, lanzó el programa de la “Gran Venta Nocturna”, con descuentos del 50 por ciento para los morosos en el pago de derechos de control vehicular, promoción que estará vigente los días 17, 18 y 19 de septiembre en todo el estado.

Y así como le hacen en Liverpool, durante los tres días más de 20 recaudaciones de Coahuila operarán en horario extendido de 9:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, mientras que los trámites en línea podrán efectuarse las 24 horas a través de Paga Fácil. El objetivo es regularizar a por lo menos 40 mil vehículos, porque del padrón existente en todo el estado de alrededor de 1 millón 300 mil unidades, sólo el 36% se encuentran al corriente, así es que hay mucho camino por recorrer.

Por lo pronto, Chema trae bien puesta la camisa de administrador Fiscal; pero quien sabe si en enero la cambie por la de diputado local, cargo para el que fue electo en las pasadas elecciones; o incluso, según se dice en su natal Ramos Arizpe, podría ir de candidato a una diputación federal. Afortunado él que le sobran opciones.

HUMO BLANCO EN CULTURA

El alcalde de Saltillo, JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, confirmó lo que ya era un secreto a voces: que MABEL GARZA BLACKALLER será la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura, quien llegará en lugar de LETICIA RODARTE, que ahora cobra como secretaria de esa misma área en el Gobierno del Estado. Mabel no es ninguna improvisada, por lo que su llegada al cargo ha sido bien recibido por la comunidad cultural de Saltillo. Ya le tocará demostrar el porque el alcalde confió en ella para asumir esa tan relevante responsabilidad.

paco1533@gmail.com