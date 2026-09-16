Solo se usa el 10 % de potencial de la IA

CEO de Anthropic, Dario Amodei, defendió su manifiesto para ralentizar el avance de los modelos y establecer estándares comunes de seguridad con evaluadores externos y coordinación internacional

California.- El CEO de Anthropic, Dario Amodei, considera que la inteligencia artificial está lejos de ser aprovechada en su totalidad. Según recoge ‘Bloomberg’, apenas se estaría utilizando entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de lo que esta tecnología puede ofrecer, y su penetración en la economía sigue siendo limitada.

La declaración se dio en el marco de ‘Dreamforce’, un evento que se lleva a cabo en San Francisco. Allí, Amodei compartió escenario con Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, para analizar cómo las compañías están incorporando la IA. Ambos ejecutivos coincidieron en que la mayoría de las empresas están aún en una fase inicial y requieren acompañamiento para convertir estas herramientas en resultados tangibles para su negocio.

En su diálogo con Benioff, Amodei subrayó la brecha que existe entre las capacidades actuales de los modelos y su aplicación real en empresas, organismos y la vida cotidiana.

«Incluso si detuviéramos hoy mismo el desarrollo, que no va a ocurrir porque seguirá avanzando, y nos quedáramos con la tecnología tal como está, probablemente solo estaríamos capturando entre el 5por ciento y el 10 por ciento de su valor potencial», aseguró el directivo de Anthropic.

El porcentaje no se refiere a una funcionalidad en particular, sino al uso generalizado de la IA generativa y de los agentes autónomos capaces de ejecutar tareas. Para Amodei, el margen de crecimiento está en expandir esa adopción en productos, flujos de trabajo y actividades productivas.

Con más de diez años de trayectoria en el sector, Amodei ha participado en estudios sobre las leyes de escalamiento, el principio que explica cómo mejora el rendimiento de los modelos a medida que se incrementan los datos, el cómputo y la capacidad de entrenamiento.

Cuatro días después de la salida de Coxon, Amodei hizo público su ensayo «We Must Pace the Frontier» (Debemos marcar el ritmo en la frontera) en el que propone desacelerar el ritmo de avance de las capacidades de la IA para dar espacio a la investigación en seguridad, evaluación, control e interpretabilidad.

Su planteamiento se sostiene en tres ejes: sumar evaluadores independientes dentro de los laboratorios, acordar estándares comunes entre compañías de países democráticos y crear mecanismos de coordinación internacional que sean verificables.

Durante Dreamforce 2026 profundizó en esa hoja de ruta:

«Tenemos que hacer una revisión completa, perfeccionar las prácticas, ratificar nuestro compromiso con la transparencia e invertir más en seguridad. Después, debemos convocar a toda la industria para establecer criterios compartidos y elevar las normas. Y, por último, tiene que haber un componente internacional. Esos son, en esencia, los tres pasos de mi ensayo. Ya asumimos el primero y estamos conversando con el sector sobre los otros dos. Creo que así es como debe avanzar la industria: predicando con el ejemplo y reconociendo que todos tenemos margen de mejora». (El Heraldo de Saltillo)

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