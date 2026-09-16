Torreón de fiesta, 110 mil personas disfrutan del concierto de Alfredo Olivas  

MARS encabezó el Grito de Independencia ante miles de familias con la arenga: “¡Viva Torreón! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México!”

Torreón.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió esta noche la ceremonia de los 216 años del Grito de la Independencia de México, desde el balcón de la Plaza Mayor, ante 110 mil personas.

Frente a los miles de ciudadanos congregados en la Plaza Mayor, Miguel Ángel Riquelme Solís recordó en su arenga a los héroes patrios: ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva Torreón! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

Posteriormente, el presidente municipal tocó la campana y ondeó la Bandera Nacional, para luego entonar respetuosamente el Himno Nacional Mexicano, junto con las autoridades civiles y militares que lo acompañaron, así como los miles de ciudadanos congregados en la Plaza Mayor.

Posterior al acto cívico por el Grito de Independencia, las familias disfrutaron del concierto del cantante Alfredo Olivas en la explanada de Plaza Mayor. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el operativo coordinado de seguridad y el comportamiento de la ciudadanía para el desarrollo de los eventos.

El cantante exponente de la música regional mexicana se presentó esta noche en el municipio, en el marco de los festejos por las fiestas patrias y por el 119 aniversario de Torreón como ciudad.

El presidente municipal señaló que las condiciones de seguridad que prevalecen en Torreón influyen en la confianza de las familias, y eso permite que se puedan llevar a cabo eventos de gran convocatoria. En ese sentido, reiteró su reconocimiento al trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a la labor de las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno que en Coahuila y en Torreón, resaltó, mantienen una labor coordinada.

“Hoy Coahuila es considerado el estado más seguro del país, y Torreón es también un referente nacional en seguridad, y eso nos compromete a seguir trabajando para preservar la paz, el orden y la tranquilidad de nuestra gente”, externó Riquelme Solís.

Para el evento masivo en Torreón se preparó un dispositivo de seguridad en el que participaron dependencias y corporaciones de los tres niveles de Gobierno, así como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con alrededor de mil 200 elementos. El despliegue contempló la vigilancia durante el acto cívico, la verbena popular y el concierto de Alfredo Olivas.

Mantuvieron presencia antes, durante y permanecerán hasta después del evento la Policía Municipal, Dirección de Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos, Salud Municipal, Plazas y Mercados, Inspección y Verificación, Policía estatal y corporaciones federales. Además, el operativo estuvo respaldado por herramientas tecnológicas, como drones, cámaras de videovigilancia y la Unidad Móvil del Centro de Control y Comando (C2).

Asimismo, una vez concluida la celebración, personal de La Ola intervendrá con labores de limpieza. (El Heraldo de Saltillo)