Adolescente de 13 años muere en accidente en el Centro de Saltillo

Un adolescente de 13 años perdió la vida luego de verse involucrado en un aparatoso accidente ocurrido en el cruce de las calles Matamoros y Melchor Múzquiz, en la zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una camioneta Chevrolet de color negro circulaba de poniente a oriente y presuntamente su conductor omitió la señal de alto al llegar al mencionado crucero. En ese momento, una Chevrolet Silverado de color rojo, que transitaba de norte a sur impactó la parte trasera, del lado izquierdo, de la primera unidad.

Debido a la fuerza de la colisión, la camioneta negra giró sobre su propio eje, mientras que la Silverado terminó proyectándose contra un poste, quedando ambas unidades con importantes daños materiales.

Lamentablemente, Ian Gael, de 13 años, viajaba en la camioneta negra y, tras el fuerte impacto, salió proyectado de la unidad, sufriendo lesiones que posteriormente le provocaron la muerte.

Paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo acudieron al lugar y, tras valorar al menor, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue cubierto y el área quedó bajo resguardo de las autoridades para preservar la escena.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades que correspondan. (El Heraldo de Saltillo)