Los Dos Carnales ponen a cantar y bailar a Ramos Arizpe

Ramos Arizpe.- Más de 30 mil ramosarizpenses, así como de otros municipios de la región, cantaron y bailaron al ritmo de “Los Dos Carnales”, quienes pusieron el ambiente musical durante la celebración del Grito de Independencia en la Plaza Principal.

Con su característico estilo norteño, la agrupación interpretó algunos de los temas que la han colocado entre las favoritas del público, con éxitos como “El Envidioso”, “Vida Ventajosa”, “Cabrón y Vago”, “El Borracho” y “La Pregunta del Millón”.

A nombre de las y los habitantes de Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrrez Merino entregó un reconocimiento al conjunto originario de San Pedro de las Colonias por su destacada participación en estas fiestas patrias.

Familias, jóvenes y visitantes disfrutaron del espectáculo que cerró una noche mexicana en el corazón de Ramos Arizpe, entre música, baile y un ambiente de celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. (Acontecer)