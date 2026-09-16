Latinoamérica concentra el 85 % de los asesinatos de defensores ambientales, señala un reciente informe de ONG.

Según el reporte de la organización de derechos humanos y medio ambiente Global Witness, México disminuyó en los casos de asesinatos de defensores ambientales de 19 a 10, en un año marcado por 124 crímenes a nivel mundial

Londres, Inglaterra.- De acuerdo con el último informe de la organización de derechos humanos y medio ambiente Global Witness, 124 personas que defendían la tierra y el territorio fueron asesinadas en el mundo durante el año pasado.

América Latina volvió a ser el epicentro de la violencia, al concentrar el 85 por ciento de todos los casos. De los 105 homicidios documentados en la región en 2025, la mayoría está vinculada a conflictos por recursos naturales y tierras, una violencia que golpea de manera desproporcionada a campesinos y pueblos indígenas.

En este panorama regional, México destaca por una mejora significativa, pero aún alarmante. El país pasó de 19 asesinatos en 2024 a 10 en 2025, una reducción de casi el 50 por ciento que lo coloca junto a Colombia (que bajó de 48 a 39 casos) como uno de los pocos países donde la letalidad disminuyó. A pesar de ese descenso, México se mantiene dentro del grupo de naciones con más crímenes contra defensores en el mundo.

El informe mantiene a Colombia como el país más letal por cuarto año consecutivo con 39 ejecuciones, seguido por Brasil, donde la violencia se disparó al pasar de 12 a 26 víctimas y Honduras registró 12 casos. Solo entre Colombia y Brasil suman más de la mitad de los asesinatos a nivel global.

Global Witness advierte que la violencia se está profesionalizando. «En más de un tercio de los asesinatos que documentamos, identificamos presuntos vínculos con el crimen organizado o sicarios», señaló a Reuters Toby Hill, director de la campaña de defensa de la tierra y el medio ambiente de la organización.

Para Hill, el deterioro del entorno para los defensores también se explica por el recorte drástico de fondos internacionales para derechos humanos, como la reducción a la mitad del personal de una oficina clave de la ONU en Colombia y los recortes a la financiación de la agencia estadounidense USAID. (El Heraldo de Saltillo)

https://globalwitness.org/es/press-releases/en-2025-al-menos-124-personas-defensoras-del-territorio-y-el-ambiente-fueron-asesinadas-en-el-mundo/