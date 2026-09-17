Busca Gobierno federal actualizar atlas de riesgo ante nuevos peligros

Ciudad de México.- La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, reconoció un rezago en la actualización de los atlas de riesgo estatales y municipales, al señalar que la mayoría tiene información de hace tres o cuatro años.

En la conferencia mañanera, la funcionaria aseguró que este año las entidades programaron recursos para actualizar esos instrumentos y, en algunos casos, apoyar a los municipios.

Velázquez explicó que la revisión de los atlas forma parte de los trabajos que realiza el Gobierno federal con las 32 entidades para identificar nuevos riesgos y actualizar la información utilizada en las tareas de prevención.

“Como tal no se podría determinar. Tendría que ser por entidad federativa, porque, repito, se tienen que ir actualizando.

“La gran mayoría tienen una actualización de tres o cuatro años antes y se tiene que ir actualizando”, reconoció Velázquez al ser cuestionada sobre el porcentaje de atlas estatales y municipales actualizados.

La funcionaria adelantó que Protección Civil realizará una revisión por entidad para establecer el estado que guarda cada uno de esos instrumentos y posteriormente dará a conocer los resultados. (AGENCIA REFORMA)