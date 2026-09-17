Seguir una alimentación saludable se asocia con un envejecimiento biológico más lento, según estudio

Según la investigación del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas, no existe una dieta ideal para lograrlo.

Berlín, Alemania.- Un nuevo estudio concluyó que seguir una alimentación saludable se asocia con un envejecimiento biológico más lento, aunque no hay una única forma de comer bien para envejecer mejor. Esa es la conclusión a la que llegó el estudio del ‘Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas’ (DZNE), publicado en la revista ‘Nature Communications’.

La investigación analizó la alimentación de 7 mil 500 personas y la contrastó con diez modelos considerados saludables: desde la dieta mediterránea y la nórdica, hasta patrones basados en plantas, la dieta DASH (baja en sal y grasas para controlar la presión arterial) y la dieta MIND (enfocada en la salud cerebral y la memoria).

Para calcular el envejecimiento biológico, el equipo no se basó en la edad cronológica, sino en la sangre. Estudiaron los patrones de metilación del ADN, que son cambios químicos que regulan la actividad de los genes y que se modifican con el paso de los años. Como explica Juliana Tavares, primera autora del trabajo, utilizaron tres relojes epigenéticos diferentes para estimar ese envejecimiento a partir del ADN.

A cada participante se le asignó una puntuación según qué tan fielmente seguía cada una de las diez dietas. El resultado fue revelador: una misma persona podía tener una nota alta en una dieta y baja en otra. “Quienes se alimentaban de forma saludable según un criterio a menudo no eran los mismos que lo hacían según otro. Según nuestros datos, casi nadie es considerado una persona que se alimenta de forma saludable según todos los criterios a la vez”, señala Tavares.

Pese a esas diferencias, el patrón general fue claro: a mayor calidad de la dieta, más lento era el envejecimiento biológico. Y esto se cumplió en los diez modelos analizados.

“Si bien existen diferencias medibles entre las dietas, son modestas en términos absolutos. Lo que importa es el panorama general”, afirma Tavares. «Cuando se trata de ralentizar el proceso de envejecimiento, no existe una sola dieta saludable, sino todo un repertorio de dietas posibles con un efecto positivo».

Algunas, eso sí, mostraron beneficios más específicos:

– La dieta DASH se asoció más con la salud cardiovascular

– La dieta MIND con la cognición y la memoria.

Otro hallazgo llamativo fue que la relación entre buena alimentación y envejecimiento más lento fue aún más marcada en los fumadores, para los que Tavares plantea una hipótesis: “Los fumadores podrían obtener más beneficios para la salud al seguir una alimentación saludable, debido a los enormes efectos perjudiciales del tabaco”. (El Heraldo de Saltillo)

https://www.nature.com/articles/s41467-026-77064-4