Conquista plata Dafne Quintero en la final de Copas del Mundo de tiro con arco en Saltillo

La coahuilense Dafne Quintero hizo historia al conquistar medalla de plata en el arco compuesto femenil, dentro de la final de Copas del Mundo de tiro con arco, que se celebra en la Plaza de Armas de Saltillo.

En cuartos de final, la sembrada número 6 de la competencia venció a la turca Hazal Burun por 144-143; mientras que, en semifinales, la oriunda de Monclova se impuso a la británica Ella Gibson en flecha de desempate tras igualar a 146.

En la final, Dafne Quintero sostuvo un match peleado de principio a fin, donde cayó ante Alexis Ruiz, de los Estados Unidos, por 145-144, para agenciarse la plata; el bronce fue para la colombiana Sara López.

Con este resultado, Dafne Quintero sumó su tercera medalla dentro de la final de las Copas del Mundo de tiro con arco, luego de haber conquistado par de bronces consecutivos en Hermosillo 2023 y Tlaxcala 2024.

Mientras que, en la rama varonil, en esta misma modalidad, el mexicano Rodrigo González dio la sorpresa y en su debut se quedó con la medalla de bronce, luego de doblegar al colombiano Pablo Gómez por 149-147; el oro fue para el austriaco Nico Wiener, mientras que la plata le correspondió al danés Mathias Fullerton.

Las acciones de la final de Copas del Mundo de tiro con arco que se celebran en la Plaza de Armas de Saltillo culminan este domingo con la modalidad recurvo, donde los coahuilenses Matías Grande y Ana Paula Vázquez, buscarán el podio mundial. (El Heraldo de Saltillo)